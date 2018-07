Med 470.000 hjertepatienter er der brug for mere kapacitet, mener Hjerteforeningens direktør, Anne Kaltoft.

København. Det er ingen enlig svale, når over 400 ambulante hjertepatienter på Nordsjællands Hospital i Hillerød har fået aflyst eller flyttet deres aftaler i april og maj, fordi hospitalets kardiologiske afdeling mangler hjertelæger.

Det siger Anne Kaltoft, som er Hjerteforeningens administrerende direktør.

Sundhedsstyrelsens tal viser, at flere regioner i første kvartal havde svært ved at udrede hjertepatienter inden fristen på 30 dage.

- Det er ikke tilfredsstillende, at hjertepatienter må vente mere end de 30 dage, de er stillet i udsigt. Men vi kan ikke bare piske regionerne. Der mangler kapacitet, siger Anne Kaltoft.

- Når Nordsjællands Hospital mangler hjertelæger, kan det være et indicium på, at jeg har ret. Vi har i de seneste 20 år halveret hjertedødeligheden. Så antallet af hjertepatienter stiger hver dag. De dør heldigvis ikke.

Nu er der godt 470.000 danske hjertepatienter, som jævnligt kommer i kontakt med sundhedssystemet, påpeger Anne Kaltoft.

- På hjerteområdet har vi i 20 år formået at halvere dødeligheden af hjerte-kar-sygdomme. Det er positivt. Flere danskere lever med sygdommen. De har behov for at blive undersøgt og behandlet, siger Anne Kaltoft.

Regionerne, der driver sygehusene, har svært ved at leve op til garantierne for, hvor lang tid patienterne må vente på at få stillet en diagnose og på behandling.

- Sundhedsstyrelsen monitorerer, hvor lang tid der går, fra man er henvist, indtil man undersøges. Og fra man får stillet en diagnose, til man bliver behandlet. Man har politisk valgt, at der må gå 30 dage, siger Anne Kaltoft.

- Det har regionerne meget svært ved at leve op til. Når der mangler kapacitet, så er det formentlig både hænder, undersøgelsesrum og operationsstuer til hjerte-kar-patienterne, mener Anne Kaltoft.

/ritzau/