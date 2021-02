17-årige Frederik Rasmussen er en af coronavirussens ofre – og han har slet ikke haft sygdommen selv. Men fordi Danmark er lukket ned, har han sat sit ungdomsliv på pause.

Efter sommerferien i 2020 startede han på Flemming Efterskole, der ligger cirka 15 kilometer vest for Horsens. En oplevelse for livet, der blev kortet af, da Danmark lukkede igen i december.

»Jeg nåede at få mange nye venner. Det bliver næsten som en familie, fordi man jo bor sammen. Jeg fik ikke selv en kæreste, men det var der flere andre, der gjorde,« siger Frederik Rasmussen, som nu må fordrive tiden derhjemme og blive undervist over computeren.

»Jeg troede ikke, at det ville vare så længe. Nu ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg skal have det. Det føles håbløst,« siger han.

Skal de unge sætte deres liv på standby? Hvad med dem, som dør af alt muligt andet end corona? Og hvad med dem, som går konkurs og ikke kan forsørge deres familie? Peter Rasmussen, far til efterskoleelev

Frederik Rasmussen er et aktivt ungt menneske. Han spiller fodbold og dyrker masser af sport. Når han fortæller om, hvad der gør ham glad, så taler han næsten udelukkende om aktiviteter, hvor der er flere andre med.

Ikke bare fodbold eller gymnastik, men også samværet på efterskolen, hvor der tidligere blev spist sammen og spillet pool sammen på skolens fælleslokaler.

»Nu plejer jeg bare at stå op og gå på Teams. Bagefter spiser jeg morgenmad, og så går jeg ofte ind i min seng igen,« siger han og fortsætter:

»Herhjemme er der jo ikke nogen at lave noget med, så jeg bliver nok lidt trist og doven,« siger han.

Frederik Rasmussen burde have været på efterskole nu - men nedlukningen holder ham hjemme, hvor dagene falder i et med hinanden og vennerne mest findes på computerskærmen. Vis mere Frederik Rasmussen burde have været på efterskole nu - men nedlukningen holder ham hjemme, hvor dagene falder i et med hinanden og vennerne mest findes på computerskærmen.

Frederiks far, Peter Rasmussen, kan også tydeligt mærke, at hans søn ikke trives med nedlukningen.

»Vi kan jo se, at når vi åbner indtil børnene, så sidder de bare online. Vi kan se på deres ansigter, at de ikke trives. Mundvigene hænger nedad. Når jeg spørger, hvordan det går, så siger han bare 'det går fint', men ikke andet end det. Der er ikke mere at sige,« siger Peter Rasmussen.

»Frederik og de andre unge mennesker er i en fase i livet, hvor de skal møde masser af nye mennesker og lære at begå sig socialt. Det er oplevelser og lærdom, som aldrig kommer igen. Det kan ikke gøres om. Det er til at græde over,« siger Peter Rasmussen.

Peter Rasmussen er vred. På sin søns vegne, men også fordi han ikke føler, at der bliver lyttet til ham eller de tusindvis af andre forældre, som også har børn derhjemme, der mistrives og er kede af det.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), da de sammen med justitsministeren holder doorstep om genåbning af samfundet på Christiansborg i København. Foto: Philip Davali Vis mere Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), da de sammen med justitsministeren holder doorstep om genåbning af samfundet på Christiansborg i København. Foto: Philip Davali

»De her pokkers virologer, som bestemmer så meget og er så pokkers kloge, ser det kun fra et enkelt perspektiv. Skal de unge sætte deres liv på standby? Hvad med dem, som dør af alt muligt andet end corona? Og hvad med dem, som går konkurs og ikke kan forsørge deres familie?« spørger han.

»De regnestykker ser vi ikke. Det er ikke i virologernes verden, har jeg indtryk af,« siger han.

Regeringen og eksperterne siger jo, at hvis vi åbner op, så koster det liv. Sandsynligvis især hos de ældre, som jo er i risikogruppen. Er det så ikke rimeligt at bede de unge om at holde for?

»Dødsfald er altid beklageligt, men jeg synes ikke, det er rimeligt at bede de unge om at tilsidesætte deres behov. De har hele livet foran sig,« siger Peter Rasmussen og fortsætter:

Frederik (tv.) og Peter Rasmussen på »hjemmekontoret,« som det er døbt i mange familier. Begge håber, at efterskolerne åbner igen snart, så Frederik kan komme tilbage igen. Vis mere Frederik (tv.) og Peter Rasmussen på »hjemmekontoret,« som det er døbt i mange familier. Begge håber, at efterskolerne åbner igen snart, så Frederik kan komme tilbage igen.

»Min gamle mor døde sidste år, dog ikke af corona. Hun sagde, at hun gerne gav sit eget liv, for at de unge mennesker kunne få deres tilbage. Jeg tror ikke, at de ældre har den holdning, at de selv skal overleve for enhver pris, og så skal alle vi andre bare vente med at leve vores liv,« siger han.

Netop onsdag er der måske dukket et lille lys op for enden af tunnelen for Frederik Rasmussen. Regeringen åbner for efterskoler i Nordjylland og Bornholm, som dog ikke omfatter ham, men andre efterskoler kan følge i deres fodspor 15. marts.

Dog kun hvis smittetallene tillader det.

»Jeg håber det er rigtigt,« siger Frederik Rasmussen, men fortsætter:

»Jeg tror bare ikke rigtigt på det. De sagde også, at hvis ikke det gik, så kunne vi måske komme tilbage 6. april. Jeg håber ikke, vi skal vente så længe. Det bliver næsten for sent.«