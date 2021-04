I et telefonopkald bad afdelingschef Udlændingestyrelsen om at adskille asylpar. Hun bør drages til ansvar.

Den hjemsendte afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen får skarp kritik i sagen fra 2016 om adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det konkluderer Instrukskommissionen i en ny beretning om embedsmændenes ansvar.

Det er en "forseelse af betydelig grovhed".

I et telefonopkald 10. februar 2016 bad hun styrelsen adskille parrene, hvilket var ulovligt. Hun har selv forklaret, at hun bad styrelsen om gøre undtagelser, hvilket ville have været lovligt.

Men den forklaring forkastes af Instrukskommissionen, der blev nedsat for at gennemgå sagen.

Line Skytte Mørk Hansen burde have forsøgt at forhindre instruksen, "som hun må have indset var ulovlig".

Hun bør drages til ansvar for sine handlinger, lyder det.

- Det er derfor kommissionens opfattelse, at der er grundlag for, at det offentlige søger Line Skytte Mørk Hansen draget til ansvar, lyder det i delberetningen.

/ritzau/