Afdelingschef vidste, det var ulovligt at adskille alle asylpar og afviser at have bedt styrelse gøre det.

Den hjemsendte afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen i Udlændinge- og Integrationsministeriet afviser, at hun skulle bære et ansvar for den "klart ulovlige" adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Hun foretog mindst ét opkald til Udlændingestyrelsen 10. februar 2016, hvor hun bad dem om at adskille asylparrene. Selv har hun forklaret, at hun fremhævede, at der kunne være undtagelser i adskillelserne.

Men den forklaring afvises af Instrukskommissionen, der er nedsat for at gennemgå sagen, der foreløbig er endt med en rigsretssag mod den daværende udlændingeminister Inger Støjberg.

I et høringssvar afviser den hjemsendte afdelingschefs advokat, at hun bad styrelsen om at adskille alle asylpar uden undtagelser.

- Det gjorde Line Skytte Mørk Hansen ikke.

- Hun har således aldrig tilsidesat sine pligter som embedsmand, hverken forsætligt eller uagtsomt, skriver advokat Thomas Ryhl fra Njord Law Firm.

Han henviser videre til, at hun deltog på et møde 9. februar 2016, hvor det blev forklaret over for Støjberg, at det ville være ulovligt at adskille alle par uden undtagelse.

- Line Skytte Mørk Hansen vidste således, at en instruks om at iværksætte en klart ulovlig ordning i sig selv ville udgøre en ulovlig handling. Det kunne hun aldrig drømme om at medvirke til, skriver advokat Thomas Ryhl.

Opkaldet er blevet centralt i forståelsen af, hvad der skete, da Udlændingestyrelsen begyndte at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Kommissionen mener, at det er en "forseelse af betydelig grovhed", at hun bad styrelsen administrere ulovligt, og at hun ikke forsøgte at stoppe det efterfølgende.

Der er grundlag for, at hun kan blive draget til ansvar, er konklusionen fra kommissionen, der også rejser skarp kritik af fire andre embedsmænd.

Kommissionen fandt under Line Skytte Mørk Hansens afhøring hendes forklaring "svært forenelig" med mails, som hun selv har sendt og modtaget efterfølgende om instruksen.

Ifølge svar til Folketinget fremstår det, også som om hun bad Udlændingestyrelsen adskille uden undtagelser, hvilket var ulovligt.

Hun har forklaret, at hun flere gange har sagt til departementschefen, at hun havde en anden opfattelse af samtalen, end det der fremgik af svar til Folketinget.

Men hun fandt ikke anledning til at korrigere det, fordi "løbet var kørt" på det tidspunkt.

Hun blev hjemsendt efter kommissionens første beretning om blandt andet Inger Støjberg.

/ritzau/