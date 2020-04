Oprettelsen af Hjemrejsestyrelsen skal få sat skub i processen med at sende flere afviste asylansøgere ud.

Udlændinge- og Integrationsministeriet etablerer fra 1. august Hjemrejsestyrelsen, som skal have fokus på at få flere udlændinge uden lovligt ophold ud af Danmark.

- Det er vigtigt for regeringen, at udlændinge uden lovligt ophold rejser hjem, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i en pressemeddelelse.

- Vi har i mange år haft Udlændingestyrelsen. De giver blandt andet opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte.

- Nu opretter vi så Hjemrejsestyrelsen, der skal sikre, at folk også kommer hjem igen, når de ikke længere har ret til at være i Danmark. En myndighed, der kun arbejder med hjemrejse. Det synes jeg giver god mening, siger han.

Der er i dag cirka 1100 afviste asylansøgere i Danmark.

Oprettelsen af Hjemrejsestyrelsen sker som et led i en beslutning fra september 2019.

Her blev det besluttet, at ansvaret for en række af de opgaver, som politiet varetager på udlændingeområdet, skulle overføres fra Justitsministeriet til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hjemrejsestyrelsens hovedkvarter kommer til at ligge ved Udlændingecenter Nordsjælland i Birkerød.

Styrelsen kommer til at bestå af omkring 250 medarbejdere.

Claes Nilas, som kommer fra en stilling som vicedirektør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, bliver konstitueret som Hjemrejsestyrelsens direktør.

