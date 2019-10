Hjemmeside varslede kortvarigt et nyt parti fra Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Bille, skriver DR.

Siden Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Bille begge forlod Liberal Alliance, har der været spekuleret i, om de vil danne et nyt parti sammen.

De spekulationer har fået ekstra næring lørdag aften, hvor man kortvarigt kunne besøge en hjemmeside, hvor det fremgik, at de to var klar med et nyt politisk parti.

Det skriver DR.

Partiets navn var ifølge hjemmesiden "Partiet Fri". På hjemmesiden optrådte Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Bille med fotos af dem selv.

Hjemmesiden var dog langt fra færdig og manglede en del tekst, skriver DR, som nåede at se hjemmesiden, før den blev lukket igen.

DR har talt med personen, som ejer domænet til hjemmesiden. Hun vil ikke kommentere, hvad den skal bruges til.

- Ring igen i morgen, sagde ejeren, inden hun ifølge DR lagde på.

Søndag er Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Bille begge afsendere på en kronik i Berlingske. Heri skriver de blandt andet:

- De liberale principper er under pres til fordel for en tarvelig "målet helliger midlet"-politik.

- Så længe lovene virker og rammer de rigtige (læs: udlændinge med muslimsk baggrund) er borgerlige frihedsrettigheder, retsstat, personlig frihed og åbenhed noget, man bare løber fra, skriver de.

DR har ikke haft held med at få en kommentar til sagen om hjemmesiden fra hverken Christina Egelund eller Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Mens Christina Egelund meldte sig ud af Liberal Alliance den 20. oktober, så meldte Simon Emil Ammitzbøll-Bille sig ud den 23. oktober.

Begge argumenterede for, at der var tale om en politisk begrundet beslutning, og at de var uenige med ledelsens vision og retning af partiet.

/ritzau/