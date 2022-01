Corona presser nu hjemmeplejen, sygeplejen og plejehjem så hårdt, at Aalborg Kommune må aktivere sin 'nødplan'.

Den senest opgørelse fra midt på ugen viser, at 175 medarbejdere lige nu er smittet. Og derudover er der også folk i isolation og almindelig sygdom.

»Det gør, at vi er hårdt presset, for vi kan jo ikke skrue ned for aktiviteten på det her område. Det er mennesker, der har brug for vores hjælp hver dag,« siger Jan Nielsen, der er direktør for forvaltningen Senior og Omsorg.

Derfor er kommunen gået i gang med at udrulle sin såkaldte 'eskaleringsplan', som netop er kreeret til at dække ind for coronaramte medarbejdere på ældreområdet.

»Vi oplever desværre en stor smitte, så for at opretholde en god service, er vi nødt til at se på nogle alternative løsninger,« siger den ansvarlige rådmand på området, Kristoffer Hjort Storm (DF), om bevæggrunden for at skride til handling.

Planen indebærer, at ansatte fra andre områder i kommunen i en periode træder ind og arbejder i hjemmeplejen.

»Den er allerede ved at blive rullet ud. Men denne uge kunne vi se, at det eskalerede yderligere, så nu gør vi brug af stort set hele den palet, der er i eskaleringsplanen,« fortæller Jan Nielsen.

Der er brug for ansatte fra andre dele af kommunen for at kunne holde ældreplejen kørende i Aalborg Kommune (arkivfoto). Foto: Claus Bech Vis mere Der er brug for ansatte fra andre dele af kommunen for at kunne holde ældreplejen kørende i Aalborg Kommune (arkivfoto). Foto: Claus Bech

Ifølge notater fra et møde i Senior- og Omsorgsudvalget 12 januar, så er det primært sygeplejersker, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, administrative medarbejdere og konsulenter fra demensområdet, aktivitetsområdet, rehabiliteringscentrene, der skal dække ind.

Social- og sundhedspersonale fra andre områder af kommunen er også en del af planen, som potentielt kan tilføre ældreplejen cirka 126 'nye' medarbejdere.

Derudover etableres også en jobbank for nylige efterlønnere og pensionister. Og så har direktøren desuden en opfordring til de nuværende ansatte inden for hjemmeplejen, sygeplejen og på plejehjemmene, der ikke er ramt af corona.

»Vi vil opfordre vores medarbejdere til at tage ekstra arbejde i det omfang, de kan. Det sker i stor grad allerede, men vi håber, de vil gå ind og hjælpe os yderligere.«

Jan Nielsen tilføjer, at kommunen er ved at strikke en aftale sammen, så de ansatte kan få ekstra honorarer for det ekstra arbejde.

Det samme er i øvrigt ambitionen at kunne tilbyde de medarbejdere fra andre afdelinger, som hjælper til på det coronaramte ældreområde.

De dele af eskaleringsplanen, som endnu ikke er udrullet, forventes at blive det i løbet af næste uge, oplyser direktøren.