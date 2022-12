Lyt til artiklen

Der var både massage og tre retters middag på et spaophold for 16 hjemløse ved Vejle Fjord.

Oplevelsen kostede 125.000 kroner, skrev DR 1. december.

56-årige Johnni Hansen var en af gæsterne, og han var i hvert fald ikke vant til de fine forhold.

»Jeg er vant til at sove i et lille skur på otte kvadratmeter, så det her er helt vildt,« fortalte Johnni Hansen, der også understregede, at det var vigtigt at tage hånd om dem, der aldrig ville få råd til sådan en oplevelse selv.

Det er hjemløseforeningen SAND, der har sendt de 16 socialt udsatte medlemmer afsted. Johnni Hansen er med i bestyrelsesarbejdet i SAND.

Her 7. december er foreningen dog ude og forklare, at man gerne havde brugt pengene anderledes.

For selvom foreningen sætter pris på pengene og på at kunne give medlemmerne anderledes oplevelser, fortæller sekretariatsleder Ask Svejstrup, at man da nok hellere ville have brugt pengene på herbergpladser.

»Vi tænkte, at det var lidt grotesk, at man gav hjemløse oplevelser fremfor noget, der kunne få dem ud af deres hjemløshed,« siger han til DR.

Pengene stammer fra en pulje på 220 millioner kroner fra finansloven, der har til formål at understøtte oplevelsesindustrien og give socialtk udsatte grupper oplevelser som koncerter, teaterforestillinger og restaurantbesøg.

SAND har modtaget fem millioner kroner fra puljen, og pengene er øremærket oplevelser.