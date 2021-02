Herberger og væresteder er i knæ, og mange hjemløse er blevet smittet med corona over vinteren.

Tilbud og døre har været lukket helt eller delvist for socialt udsatte grundet corona.

Således er smitten vinteren over steget meget blandt hjemløse i særligt København, og derfor afsætter et bredt flertal i Folketinget nu 27 millioner kroner til at afhjælpe problemet.

Det er svært for hjemløse og socialt udsatte at isolere sig, og derfor skal pengene blandt andet gå til hotelværelser til hjemløse.

Desuden afsættes der penge til at afhjælpe ensomhed blandt borgere med handicap, der har været isoleret under coronapandemien.

Det skriver Socialministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi går fortsat en svær tid i møde. De skærpede restriktioner er nødvendige for at forhindre smittestigning, men vi skal samtidig hjælpe de mennesker, der lever med ensomhed og usikkerhed som en del af hverdagen, siger socialminister Astrid Krag (S).

I løbet af én weekend i januar blev 26 personer på et herberg testet positive for corona, mens 13 blev på et andet. Derfor har de københavnske politikere råbt på hjælp fra Folketinget.

Ifølge kommunen er der 1500 hjemløse alene i København

I foråret var de hjemløse og socialt udsatte overordnet forskånet for udbredt smittespredning, selv om varmestuer og væresteder var lukket helt eller delvist i en periode.

Men med kulden og vinterens komme er der sket en stigning i antallet af smittede.

De hjemløses organisation Sand og enkelte politikere har opfordret til, at hjemløse bliver vaccineret som nogle af de første.

/ritzau/