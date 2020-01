Rusen ved indtag af lattergas varer typisk 30 sekunder, og derfor inhalerer nogle lattergas flere gange i træk over lang tid. Man kan blive svimmel, miste balancen og dermed slå sig, men der er også risiko for at blive kvalt, fordi lattergassen erstatter ilten i kroppen, oplyser Giftlinjen. (Arkivfoto) Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix