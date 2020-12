Hjælpeordninger til familier med hjemsendte børn og udsatte grupper forlænges til 31. marts 2021.

Coronapandemien vil også på den anden side af nytår komme til at påvirke danskernes arbejdsliv.

Derfor har regeringen besluttet at forlænge en række ordninger, som hjælper lønmodtagere, arbejdsgivere og selvstændige, frem til 31. marts 2021. De stod ellers til at udløbe ved årsskiftet.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

En af de ordninger, der forlænges, er muligheden for at få barselsdagpenge for forældre, hvis deres børn er smittede med coronavirus eller hjemsendt som nær kontakt.

Både lønmodtagere og selvstændige vil nu fortsat kunne få barselsdagpenge for ti dage per barn. Det gælder for børn til og med 13 år.

Det er dog en betingelse, at forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge - og at de ikke har omsorgsdage, afspadsering eller sygedage, som de kunne bruge til at passe børnene.

Derudover bliver en ordning til personer, der har øget risiko for at få et langt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte med corona, forlænget.

De vil fortsat frem til 31. marts kunne få sygedagpenge i perioder, hvor de ikke kan møde på arbejde på grund af smittefare.

Også arbejdsgivernes ret til at få refusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittede eller i karantæne, forlænges.

Der er bred politisk opbakning til forlængelsen af ordningerne, oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Der vil gå en rum tid, før vi er sluppet af med coronavirusset, og det er vigtigt, at vi fortsat kan hjælpe lønmodtagere, arbejdsgivere og selvstændige med nogle af de udfordringer, som hele denne ekstraordinære situation på arbejdsmarkedet giver, siger han i pressemeddelelsen.

- Ordningerne er et udtryk for, at der er fleksibilitet fra alle parter, så hverdagen kan gå op, og jeg sætter stor pris på, at der er den forståelse.

Samlet forventes ordningerne at koste omkring 500 millioner kroner.

/ritzau/