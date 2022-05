Det er ikke altid, at politiske årsmøder er voldsomt ophidsende. Men denne weekend er en undtagelse.

I Hafnia-Hallen i Valby har Enhedslisten efter lange og konfrontatoriske debatter taget en række opsigtsvækkende politiske opgør.

»Det er en historisk weekend for Enhedslisten,« konkluderer B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard.

Venstrefløjspartiet har ændret deres politiske linje omkring vigtige dagsordener som EU og Nato i det, som bliver kaldt en modernisering.

På årsmødet er det denne weekend blevet vedtaget, at et EU-exit ikke længere er et »mål i sig selv«, som det ellers har været i årtier.

EU vil dog stadig være en »kampplads, hvor vi arbejder for at rykke politikken i en mere progressiv rødgren retning.«

Og ligeså med holdningen til Nato. Så længe der ikke er et alternativ, er en udmeldelse af militæralliancen heller ikke aktuelt længere for partiet.

Det er nu meldt ud trods snak om et alternativ i form af et styrket nordisk forsvarssamarbejde, der dog hurtigt blev skudt ned af de nordiske forsvarsministre.

I Enhedslisten nye linje, hvor man har blødt op på nogle af de centrale principper, fastholdes dog stadig en skepsis og modstand mod både EU og Nato.

»Man skal se det her som en vigtig brik i moderniseringen af partiet,« siger Anders Leonhard.

»Men det er klart, at langt fra alle i partiet er tilfredse med den nye linje.«

Det var også tydeligt under årsmødets debatter, som affødte kraftige protester fra de forskellige fløje.

For ifølge Leonhard er der tale om et opgør og en ændring af hele partiets dna, hvor EU-modstanden længe har været helt central.

Udfordringen med de store ændringer kan risikere at blive en splittelse i partiet.

»Det er klart, at partitoppen skal massere nogle medlemmer og undgå splittelse i partiets magtfulde organer.«

»Men den gruppe, der bakker op om den nye linje, er så stor, at jeg ikke tror, vi kommer til at se fløjkrige i partiet.«

Hvor nogle medlemmer har taget sig til hovedet ved vedtagelsen af den nye linje omkring EU og Nato, har andre vundet vigtige sejre.

»Det er en kæmpe sejr til Mai Villadsen, Pelle Dragsted og Pernille Skipper, som er en del af den fløj, der vil modernisere partiet.«

»Men der findes stadig mange i Enhedslisten, der mener, at EU er djævlen selv.«

I forhold til Nato fastslås det i udtalelsen om partiets holdning, at det ikke er aktuelt med udmeldelse her og nu, da der ikke er et alternativ.

»Enhedslisten har altid været kritisk over Nato, og militæralliancens ageren og formål. Det er vi fortsat...«

Partiet vedtog også en udtalelse om krigen i Ukraine.

»Enhedslisten støtter ubetinget op om Ukraines ret til selvbestemmelse, selvforsvar og retten til eget land.«

Forslaget til udtalelsen om Nato og Rusland blev vedtaget med 194 stemmer for og 101 stemmer imod.