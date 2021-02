… 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35 – og 35,1 procent. Opbakningen til statsminister Mette Frederiksen og Socialdemokratiet bare stiger og stiger.

»Det er ret bemærkelsesværdigt. Det må jeg sige,« som B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, udtrykker det.

I en ny måling, som YouGov har foretaget for B.T., står regeringspartiet til at score hele 35,1 procent af stemmerne, hvis der var valg nu. Og det markerer samtidig den største opbakning til Socialdemokratiet i den tid, Mette Frederiksen har ledet landet.

Kun i april forrige år var tallene oppe og snuse til noget lignende, hvor S-opbakningen var på 35,0 procent i en YouGov-måling, lige efter coronapandemien ramte Danmark og resten af verden. Se den nyeste YouGov-måling her:

Undersøgelsen er baseret på interview med 1.261 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 5. til 8. februar 2020. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8% (procentpoint).

»Det kan godt være, at danskerne er trætte af corona, men danskerne er ikke trætte af Mette Frederiksens håndfaste måde at håndtere det på. Hvis man følger den offentlige debat, kunne man ellers godt få indtryk af, at de er løbet ind i muren, og nu vil danskerne ikke have flere restriktioner, men det her er jo en virkelig, virkelig solid opbakning til den linje, som statsministeren har lagt,« siger Henrik Qvortrup om, at mere end hver tredje dansker står til at sætte kryds ud for liste A:

»Det her må vække glæde i Statsministeriet, hvis der var en nervøsitet over, om man har strammet skruen for meget. Men tilsyneladende har Mette Frederiksen ramt en folkelig åre med sin meget hårde styring af hele det her forløb.«

Set i forhold til folketingsvalget i juni 2019 giver den nye måling Socialdemokratiet 9,2 procent mere af stemmerne. Det svarer til i alt 63 mandater.

Og apropos.

Mette Frederiksen er stadig særdeles populær blandt danskere. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksen er stadig særdeles populær blandt danskere. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Får vi flere af denne her slags målinger, kan vi jo begynde at filosofere over, om hun kunne være fristet af at udløse et valg til november, hvor vi alligevel skal have kommunalvalg. Jeg tror, der skal meget til, før hun vil sige, at den gevinst vil hun ikke indkassere,« siger Henrik Qvortrup.

Ser vi på den modsatte side af Folketinget, er der nogenlunde status quo i den borgerlige blok.

Her er der en ny fremgang til De Konservative, der bliver ved med at distancere Venstre, som med 9,3 procent igen ligger lige så lavt som i den seneste januarmåling.

»Det er selvfølgelig endnu en kold afvaskning til Venstre, og De Konservative står stærkt. Men i virkeligheden har det indbyrdes magtforhold i oppositionen kun akademisk interesse i øjeblikket, fordi Mette Frederiksen og Socialdemokratiet sidder så tungt på det hele,« siger Henrik Qvortrup.