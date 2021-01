I den seneste Voxmeter-måling for Ritzau står Venstre til 13,9 procent af stemmerne.

Det er den laveste Voxmeter-måling nogensinde for partiet. Det vil sige siden 2001.

Årets første måling er også den første, siden Inger Støjberg efter jul valgte at trække sig som næstformand for Venstre på opfordring af formand Jakob Ellemann-Jensen, og efter at eksformand og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen 1. januar meldte sig ud af Venstre efter over 40 års medlemskab.

Det har ikke været muligt at få et interview med Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde. Men i en skriftlig kommentar siger hun til målingen:

- Det er desværre forventeligt. Når det i den seneste tid i Venstre har handlet om personer frem for vores politik, så bliver det et helt skævt fokus.

- Vælgerne har en klar forventning om, at vi politikere bruger tiden på at udvikle løsninger for dem og resten af Danmark, og det er også det, som vi i Venstre allerhelst vil.

- Nu må vi bare i gang med at vise danskerne, at Venstre er et parti, som kerer sig om et stærkt velfærdssamfund, ansvarlig økonomisk politik, jobvækst i en grøn omstilling og stram og konsekvent udlændingepolitik.

- Det ved vi, at mange danskere er enige med os i, så dem skal vi have vundet tilbage.

Voxmeters seneste måling baserer sig på telefoninterview med 1040 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller derover fra 4. januar til 9. januar. Der er en statistisk usikkerhed i forhold til Venstre på +/- 2,1 procentpoint.

I den sidste måling fra Voxmeter i 2020 stod Venstre til 17,3 procent af stemmerne.

Ved folketingsvalget i 2019 fik Venstre 23,4 procent af stemmerne. Kort efter valget betød et voldsomt formandsopgør drevet af baglandet, at både formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen gik af.

Efterfølgende blev Ellemann-Jensen valgt til formand. Støjberg blev valgt til næstformand efter et kampvalg mod Ellen Trane Nørby.

Samarbejdet mellem Ellemann-Jensen og Støjberg var ikke til at redde. Støjberg var ikke loyal nok og gik imod formandens linje, lød det blandt andet fra Ellemann-Jensen i forbindelse med Støjbergs afgang.

Der har længe været spekulationer om Løkkes fremtid i partiet, som han var formand for fra 2009 til 2019. Han er nu løsgænger i Folketinget og har startet et nyt politisk netværk, der findes på larsloekke.dk. Det kan være begyndelsen på et nyt politisk parti, men det må fremtiden vise.

Løkke og Støjberg var de to største stemmeslugere for Venstre ved 2019-valget.

Snart skal Venstre tage stilling til, om partiet støtter en rigsretssag mod netop Støjberg i sagen fra 2016 om adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig. Dengang var Støjberg den ansvarlige minister. Det var hun som udlændinge- og integrationsminister.