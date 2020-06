For første gang nogensinde overhaler Pernille Vermund og co. Kristian Thulesen Dahl og DF i en vælgermåling.

Nye Borgerlige står til at høste hele 7,7 procent af vælgerne, mens Dansk Folkeparti har tabt yderligere terræn siden katastrofevalget 5. juni sidste år og nu står til 6,6 procent af stemmerne. Det viser en måling, som YouGov har foretaget for B.T.

»Vi ser en Pernille Vermund, som har fundet en plads til at komme frem, selv om Mette Frederiksen fylder det meste i øjeblikket.«

»Vermund har nærmest fungeret som varm og sød bodyguard for Mette Frederiksen her under coronakrisen og for Støjberg, og hun har på den måde fået afmonteret sit image som kold og hård,« siger politisk kommentator Søs Marie Serup.

Partileder Pernille Vermund (NB) med et billede fra Nye Borgerliges valgaften sidste år på Altinget Sommermøde i København torsdag den 11. juni 2020. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Partileder Pernille Vermund (NB) med et billede fra Nye Borgerliges valgaften sidste år på Altinget Sommermøde i København torsdag den 11. juni 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

Hun tilføjer, at Kristian Thulesen Dahl omvendt har svært ved at få vendt nederlagsstemningen.

»Han har faktisk genfundet sit indre politisk kompas og har holdt nogle stærke taler på for eksempel grundlovsdag. Men det er ikke slået igennem endnu. DF har det grundlæggende problem, at de har mistet uskylden. DF er ikke længere det nye, friske pust. Den rolle har Pernille Vermund indtaget.«

Det skal understreges, at Nye Borgerliges forspring til Dansk Folkeparti ikke er statistisk sikkert, da den statistiske usikkerhed på Nye Borgerlige i målingen er plus/minus 1,4 procentpoint.

Det betyder, at Nye Borgerlige i målingen med 95 procent sikkerhed står til et sted mellem 6,3 procent og 9,1 procent af stemmerne, mens DF står til et sted mellem 5,2 procent og 8,0 procent.

Men der er meget større sandsynlighed for, at målingens sande værdi ligger tæt på de målte resultater for Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti end i intervallernes yderpunkter.

Dansk Folkepartis deroute er selvforskyldt, lyder vurderingen fra politisk kommentator Jarl Cordua.

Med Dansk Folkepartis positionering frem mod valget sidste år som en slags 'Socialdemokratiet Classic' fik Thulesen Dahl nemlig legitimeret Mette Frederiksen, som selv rykkede til venstre i fordelingspolitikken og til højre i udlændingepolitikken, bemærker han.

Konsekvensen er hård for DF: Tidligere socialdemokrater, som var hoppet over til DF ved succesvalget i 2015, er vendt tilbage til S, og nu er en del af de DF-vælgere, der vil have ufortyndet udlændingepolitik og en klar borgerlig profil, hoppet over til Nye Borgerlige, lyder analysen fra Cordua.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, hænger fast i svage vælgermålinger. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, hænger fast i svage vælgermålinger. Foto: Niels Christian Vilmann

Samtidig ser vi en Pernille Vermund, som ifølge Cordua kynisk går efter at stemmeoptimere.

»Hun går efter de syge dyr i flokken i blå blok. Hvis Venstre har en dårlig dag, går hun lige i struben på dem. For hende handler det ikke om at hjælpe et borgerligt projekt nærmere regeringsmagten. Nye Borgerlige smider alt under bussen for at samle stemmer op,« siger han.

Selv om Thulesen Dahl står svagt i øjeblikket, er hans position som formand ikke truet, lyder det samstemmende fra Cordua og Søs Marie Serup.

Der er ganske enkelt ikke et troværdigt alternativ til formandsposten i partiet, lyder deres analyse.

Om målingen Undersøgelsen er baseret på interview med 1.255 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 8. til 10. juni 2020. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er plus/minus 2,8 procentpoint.

Usikkerheden på Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er plus/minus 1,4 procentpoint.

YouGov måler Nye Borgerlige en del højere end det såkaldte Risbjergsnit, som valgforsker og professor Kasper Møller Hansen har foretaget for Altinget.

Her står Nye Borgerlige i det seneste kvalitetsvejede snit fra maj af flere analyseinstitutters vælgermålinger til 3,6 procent af stemmerne, mens Dansk Folkeparti her fastholder positionen som højrefløjens storebror med 7,4 procent af stemmerne.

»Men der er et brølende krav fra baglandet om, at han skal til at levere varen og sætte nogle stød ind mod regeringen,« siger Søs Marie Serup.