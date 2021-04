Det laveste niveau nogensinde for partiet Venstre.

Sådan ser resultatet ud i en ny måling fra Epinion, som DR og Altinget offentliggør fredag.

Her lander Danmarks Liberale Parti på en rekordlav placering i forhold til tidligere meningsmålinger fra samme analyseinstitut.

Så hvis Jakob Ellemann-Jensen håbede, at hans markante og modige linje i de netop overståede coronaforhandlinger ville kunne aflæses direkte i meningsmålingerne, bliver han slem skuffet over dagens tal.

Her får Venstre nemlig sølle 10,4 procent af stemmerne.

Rivalerne i De Konservative får til sammenligning 15,5 procent.

Det er et noget andet billede end ved valget i 2019.

Her fik Venstre 23,4 procent, mens De Konservative fik 6,6.

Jakob Ellemann-Jensen mødte pressen tirsdag 13. april 2021.

Den seneste tid har en række højt profilerede navnet som Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjberg og Britt Bager forladt partiet, og Løkke afslørede i denne uge, at han er på vej med et nyt parti. Den megen ballade er med til at slide på partiet.

Men Epinion har også spurgt danskerne, hvem deres foretrukne statsministerkandidat er.

Også her ser det sort ud for Ellemann:

Kun ni procent af vælgerne foretrækker ham, mens 12 procent går med Søren Pape Poulsen. Hele 44 procent peger på den siddende statsminister, Mette Frederiksen.

Jakob Ellemann-Jensen står i skyggen af Søren Pape i dagens måling fra Epinion, som er historisk dårlig for Venstre og Ellemann.

Da Ellemann tidligere i denne uge kommenterede de dårlige målinger – eksempelvis fra Voxmeter og B.T. – som viste tilsvarende dårlige resultater for Venstre, forsikrede Ellemann, at han stadig er leder af både Venstre og Blå Blok.

»En blind kan føle med sin stok, at Venstre er i krise. Det har vi været i månedsvis. Vi har været igennem noget hårdt vejr, og det gynger stadigvæk,« sagde Ellemann som svar på et spørgsmål fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

I B.T.'s måling fra Voxmeter scorede Venstre faktisk endnu lavere, end i dagens Epinion:

Kun 8,7 procent af vælgerne ville stemme på Venstre ifølge den.

Men de dårlige målinger ryster ikke Jakob Ellemann-Jensen:

»Jeg kan bare sige, at jeg står på broen, og jeg har hånden så fast på det ror, så du slet ikke drømmer om det. Og det er det helt rigtige for Venstre at have en kaptajn på broen, som har hånden på roret,« lød det fra Venstres formand ved den lejlighed.