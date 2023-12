Alle partier på nær Enhedslisten præsenterer mandag formiddag en finanslovsaftale, skriver Finansministeriet.

En finanslovsaftale for 2024 er faldet på plads med støtte fra alle partier på nær Enhedslisten, som forlod forhandlingerne i weekenden.

Det er dermed den mest brede finanslov i flere årtier.

Mandag klokken 10.30 er der et kort pressemøde i Finansministeriet, hvor aftalen præsenteres.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse mandag morgen.

Der er sat milliarder af kroner af til blandt andet velfærd, psykiatri, grøn omstilling, uddannelse og domstolene.

På forhånd havde regeringen afsat en reserve på 500 millioner kroner til at forhandle om. Men det tal ventes at stige, da regeringen formentlig har strakt sig for at få så bred en aftale som muligt.

Samtidig vil regeringen være opmærksom på, at der ikke skal pustes for meget til inflationen.

Selvom langt det værste af prisstigningerne synes at være overstået, fremhævede regeringen netop det aspekt, da forslaget blev præsenteret i august.

- Selvom der er flere penge i kassen, og inflationen er på vej ned, er det stadig med en forsigtig og ansvarlig tilgang, vi går til tingene, sagde finansminister Nicolai Wammen (S) dengang.

Regeringen har dog lagt op til at løsne en smule mere op for statskassen. Det skyldes blandt andet, at det økonomiske råderum er en del milliarder kroner større end ventet.

Det er den anden finanslov, der bliver vedtaget i år.

Det skyldes den aftale, der blev indgået i april på grund af folketingsvalget og dannelsen af regeringen i december 2022. Den aftale var også bred, men bliver overgået af den nye.

På pressemødet deltager foruden finansministeren også indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

Foruden regeringen deltager aftalepartierne i form af SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, De Konservative, De Radikale, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige.

/ritzau/