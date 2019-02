Det er ikke første gang, Falck med topchef Allan Søgaard Larsen i spidsen er blevet taget i ufine metoder mod en konkurrent, som måtte lukke i Danmark.

»Det er historien, der gentager sig selv,« lyder kritikken.

I disse uger ruller skandalen om den danske milliardkoncern Falck, der tabte et udbud til en udenlandsk konkurrent og derefter begyndte en smædekampagne mod netop konkurrenten.

Ovenstående sætning kunne ligeså godt have været skrevet i 2009.

Dengang tabte hæderkronede Falck et udbud om ambulancekørsel i Region Sjælland, Hovedstaden og Midtjylland til svenske Samariten. Og så begyndte de dårlige historier om Samariten at tikke ind.

Dengang endte det med, at Samariten valgte at bakke sine ambulancer tilbage over Øresund.

Hollandske Bios, som vandt udbud om ambulancekørsel i Region Syddanmark, måtte under et årti senere også give fortabt i Danmark.

I 2009 følte folk hos Samariten, som det var tilfældet med Bios i 2014-2015, at Falck kørte en smædekampagne mod selskabet.

»Det er historien, der gentager sig selv. Hos Samariten var vi igennem den samme trædemølle med dårlig omtale, bagtaler og hetz, som Bios var igennem,« siger Jørn-Ole Didriksen, der blev ansat som chef for Samariten på Sjælland, til B.T.

»Jeg er selv født i Falck-familien, og det selskab, som jeg var i i mange år, der var vi ordentlige. Men sådan virker det ikke mere.«

Han har konkrete eksempler på chikanen, Samariten oplevede, som på mange måder minder om oplevelser hos Bios-ansatte.

»Vi havde et godt produkt hos Samariten, men alligevel bad mange af dem, der søgte job hos os, om fuld diskretion, da de var bange for, hvad folk hos Falck ville gøre. Vi blev chikaneret på det grusomste, og vi fik at vide, at redderne fra Falck ville lægge sig ud foran vores stationer den første dag, vi skulle køre.«.

Det var ikke kun redderne, som forsøgte at påvirke situationen, fortæller Jørn-Ole Didriksen. Også den daværende topchef i Falck, Allan Søgaard Larsen - som også var topchef under Bios-sagen - var indblandet.

Det bekræfter tidligere amtrådsformand og regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet Søren Eriksen.

»På dagen, hvor vi skulle tage endelig stilling til udbuddet, fik jeg et opkald fra Allan Søgaard Larsen, Falcks topchef. Inden han nåede at få sagt ret meget, fik jeg afbrudt ham og sagde noget i retning af: 'Jeg håber ikke, du ringer for at påvirke buddet'.«

»Jeg blev dybt indigneret over, at han kunne finde på at bryde de regler, der er for en tilbudsgiver. Det var urent trav, og i min optik var det faktisk ulovligt i forhold til udbudsreglerne,« siger Søren Eriksen til B.T.

Tidligere Falck-topchef Allan Søgaard Larsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Tidligere Falck-topchef Allan Søgaard Larsen. Foto: Liselotte Sabroe

Dengang blev Allan Søgaard Larsens ageren også bemærket, og spurgt direkte ind til sagen svarede han til Jyllands-Posten:

»Set i bagklogskabens lys var det ekstremt dårligt håndteret, fordi man åbner sig for kritik,« sagde direktøren og forsatte:

»På den anden side. Hvis du spørger 20 direktører, ville de sige, at det kunne de aldrig finde på, men i virkeligheden gør de det samme. Det skal bare ikke opdages.«

B.T. har forsøgt at få fat i Allan Søgaard Larsen. Den tidligere Falck-chef ringede tilbage, men lagde på, da B.T.s journalist præsenterede sig.