Lars Boje Mathiesen er søn af hippieforældre, studerede i 1990'erne i USA i nogle år og er siden blevet folketingsmedlem og frihedsordfører i Nye Borgerlige.

Han følger amerikansk politik tæt og håber på en sejr til Republikanerne, når amerikanerne går til valg tirsdag. Han mener, at præsident Donald Trumps regering har været en kæmpe succes.

- Jeg synes om det, han gør, men ikke det, han siger, når han kalder folk for øgenavne. Men jeg vil hellere have en handlekraftig præsident end en sympatisk en. Hans fire år vil jeg betegne som en kæmpe succes, siger han.

Lars Boje Mathiesen er opvokset på landet, hvor hans far havde en potmark. I dag ser han ligheder mellem den frihed, han som barn oplevede i sin egen familie og den, som han selv kæmper for i dag. For eksempel i forhold til mindre stat.

Da Trump vandt i 2016, var Kenneth Kristensen Berth (DF) det eneste folketingsmedlem, som støttede Trump.

Det er fortsat småt med folketingspolitikere, der åbent støtter Trump, og selv så Lars Boje Mathiesen også helst en anden republikaner som præsident. Men han betegner Trump som en succes.

- Hvis det ikke var for coronakrisen, ville han være strøget lige ind, fordi de økonomiske nøgletal er så gode, siger han.

Han peger på arbejdsløshedstallene for en række udsatte grupper. Men Trumps kommunikation har været horribel under coronakrisen, hvilket hans modstandere har været gode til at udnytte, lyder det.

Han troede på Trumps sejr i 2016, men denne gang er det anderledes.

Han ser grupper, som stemte Trump senest, men som ikke gør det denne gang, fordi de ikke synes, at han har været en værdig præsident.

Han kalder dog Trumps regering en succes både udenrigspolitisk og økonomisk. Han peger for eksempel på handelsaftaler.

- USA har en bedre handelsaftale med Kina, end de nogensinde har haft før, det er også hans fortjeneste, fordi han satte foden ned, siger Lars Boje Mathiesen.

Det er dog en sandhed med modifikationer, mener senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj.

- Man kan diskutere, hvor stor aftalen med kineserne er, for det handler primært om, at Kina skal købe flere fødevarer fra USA, men det er ikke det, USA lever af, siger han.

Generelt siger analytikeren, at man skal passe på med at tillægge politikeres betydning for økonomien alt for stor vægt.

Det medgiver Lars Boje Mathiesen, der uddyber, at en præsident altid får æren for solskin og skylden for regnen.

Overordnet har Trump-regeringen dog ikke fået den anerkendelse, som den burde have fået, mener han.

/ritzau/