Den flamboyante og bedrageridømte erhvervsmand Klaus Riskær Pedersen er med sit parti af samme navn et mulehår fra at være klar til det folketingsvalg, som skal afholdes senest 17. juni.

»Jeg synes, det er et godt projekt, og jeg er meget glad for, at så mange allerede har vist deres støtte.«

Sådan lød det fra Klaus Riskær Pedersen, kort efter det pressemøde han havde indkaldt til tirsdag klokken 11.00 på Vartov i København, efter det på blot tre og en halv måned er lykkedes ham at indsamle de 20.109 vælgererklæringer, der kræves, for at hans parti ‘Klaus Riskær Pedersen’ er opstillingsberettiget.

Nu mangler han blot Indenrigsministeriets formelle godkendelse. Med en sagsbehandlingstid på 14 dage vil Klaus Riskær Pedersens parti altså være officielt opstillingsberettiget i begyndelsen af marts.

Klaus Riskær Pedersen er et mulehår fra at stå på stemmesedlen til det snartkommende folketingsvalg. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Klaus Riskær Pedersen er et mulehår fra at stå på stemmesedlen til det snartkommende folketingsvalg. Foto: Liselotte Sabroe

Riskær ser optimitisk på sin chancen for at blive valgt ind:

»Der er 42.000, der har været inde (på hans hjemmeside, red.) og bakke det her op, og så er der over 2.000, der har meldt sig som hjælpere til valgkampen. Dér synes jeg, at jeg skimter et: 'Hey Klaus, lets do it!«

Klaus Riskær Pedersen kan komme i Folketinget på to måder. Enten skal hans parti krybe over spærregrænsen på to procent af stemmerne. Det kræver ca. 70.000 stemmer i alt fra de storkredse, hans parti opstiller kandidater i. Altså landsdækkende stemmer.

Eller også skal han vinde et kredsmandat i den storkreds, han personligt stiller op i. Det er Københavns Storkreds. Det kræver omkring 20.000 personlige stemmer.

»Jeg får ikke noget kredsmandat. Vi skal over spærregrænsen. Der er er nærmest ingen, der vinder kredsmandater. Jeg kan kun komme i tanke om Kirsten Jacobsen (Fremskridtspartiet, 1998, red.) og så Jacob Haugaard. Derfor sætter jeg min lid til, at vi kommer over spærregrænsen,” siger Klaus Riskær Pedersen.

Klaus Riskær Pedersen kalder sit parti ‘rødt konservativt’. Han har fællesskabet i fokus og langer trods sin fortid som Venstre-mand ud efter nutidens nyliberalister.

Blandt mærkesagerne er grøn omstilling - både for klimaets skyld, og for at Danmark kan indtage en økonomisk gunstig førerposition på området.

Blå bog Klaus Riskær Pedersen Født 24. april 1955 i København.

Tidligere gift med Anne-Mette Sølbeck og Jill Andersen. Nu samboende med Anna Pia Lykke Ring.

Far til seks børn i alderen 0-32 år.

Debuterede som iværksætter med Børsinformation i 1978. Senere kom selskaber som Accumulator Invest, Lannung Bank og Cybercity til. Sidstnævnte solgte han for knap en halv milliard kroner.

Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre i 1989. Blev smidt ud af Venstre i 1993 og fortsatte som løsgænger.

I 2008 blev han idømt han seks års fængsel for bedrageri og skyldnersvig; i 2012 yderligere 1,5 år for skyldnersvig. Han blev prøveløsladt i 2013.

Samtidig vil han omlægge skatter for hele 450 milliarder kroner over 10 år, så den almindelige indkomstskat for borgerne kan sænkes med 80 milliarder kroner finansieret af erhvervs- og finanssektoren.

»Befolkningen - rig som fattig - betaler otte ud af 10 skattekroner. 2 kroner betales af erhvervslivet,« siger han og tilføjer:

»Der er noget galt. Det har aldrig været meningen med skattesystemet, at befolkningen skal samle regningen op.«

Klaus Riskær Pedersen er kendt for at gå til grænsen - og nogle gange også over den. Det er også tilfældet med hans nye parti.

I forbindelse med indsamlingen af vælgererklæring har han nemlig fået en påtale fra Indenrigsministeriet for ikke at respektere reglerne for indsamling af vælgererklæringer.

Reglerne foreskriver, at der skal gå syv dage fra en borger første gang støtter et nyt parti med en vælgererklæring, til vælgerne endelig giver deres støtte. Det har Klaus Riskær Pedersen set stort på og fået bekræftelserne med det samme.

Indenrigsministeriet har imidlertid ingen sanktionsmuligheder over Riskærs omgåelse af reglerne, men flere partier vil nu lukke hullet i lovgivningen fremadrettet.

Klaus Riskær Pedersen stiller op som parti og ikke som løsgænger, som entertainer Jacob Haugaard gjorde i 1994. Det giver ham flere fordele, blandt andet får han en plads i DRs og TV2s partilederrunder.

Da Klaus Riskær Pedersen er tidligere straffet for bedrageri og har afsonet fem års fængsel, skal Folketinget sandsynligvis taget stilling til, hvorvidt han er valgbar. Altså om han er værdig til at sidde i Folketinget.

Ser man på historien, tyder alt imidlertid på, at Folketinget vil vende tomlen op: Da Mogens Glistrup, stifter af Fremskridtspartiet, i 1987 havde afsonet sin straf for skattebedrageri, stillede han igen op til Folketinget og blev valgt, og denganbg fandt Folketinget ham værdig, da han havde afsonet sin straf.

Klaus Riskær Pedersen blev efter fem års fængsel for økonomisk kriminalitet løsladt fra Sdr. Omme Statsfængsel i 2013.

Klaus Riskær Pedersens valgslogan bliver: 'Hold hovedet koldt og hjertet varmt'.