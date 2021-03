Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver på Facebook, at Danmark er i slutfasen af kampen mod corona.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver på det sociale medie Facebook, at de næste uger er afgørende for, om smitten med covid-19 bliver holdt under kontrol.

Det gør han dagen efter, at regeringen og dens støttepartier fortsatte den kontrollerede genåbning efter de voldsomme restriktioner, der blev indført før jul for at inddæmme smitten.

- Jeg ved, at vi alle vil have åbnet hele samfundet op så hurtigt som muligt. Men det vil være ubærligt, hvis smitten dette forår, hvor vi er så tæt på målstregen, kommer ud af kontrol i Danmark med indlæggelser, senfølger og overdødelighed.

- Så vores opgave er at åbne kontrolleret og holde fast i epidemikontrollen, skriver Magnus Heunicke.

Den kontrollerede genåbning bliver i stigende grad kritiseret, fordi smitten er ganske lav i det meste af landet. Derfor stiller specielt oppositionen spørgsmål ved, hvorfor mange børn og unge fortsat ikke må komme i skole og de liberale erhverv er lukkede.

- Selvfølgelig skal vi være forsigtige, og der er jo heller ikke nogen - og heller ikke os - som foreslår, at vi bare åbner alt med et trylleslag.

- Men jeg mener, at de tal, som vi ser, giver større muligheder end det, som regeringen og støttepartierne lægger op til her, sagde formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, tirsdag.

Sundhedsministeren lægger på Facebook op til, at de næste uger er afgørende. Ikke bare betyder foråret, at smitten får sværere vilkår, udrulningen af vacciner betyder også, at dem der bliver hårdest ramt af sygdommen snart vil være beskyttet.

- Det er få uger endnu, der afgør, om vi kommer igennem og får vaccineret. Tak for forståelsen og hjælpen til alle. Jeg ved, der er hårdt. Men vi kommer igennem det her sammen. Lige den sidste spurt, venner, skriver Magnus Heunicke.

