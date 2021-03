Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) erkender blankt tirsdag, at der er problemer på fødegangene.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fortæller på samråd tirsdag, at der ikke er tvivl om, at der er brug for mere fokus på og flere ressourcer til landets fødeafdelinger.

Han er kaldt i samråd af SF og Enhedslisten efter, at flere historier om voldsomt dårlige fødselsforløb er blevet fortalt i pressen. Samt at jordemødre igen har råbt op om pres og dårlige forhold.

- Der er ingen tvivl om, at fødselsområdet fortjener at bliver prioriteret meget højt. Også højere, end det er blevet indtil nu, siger Magnus Heunicke.

SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, kaldte ved samrådets start historierne om dårlige fødselsforløb for "skammelige". Og det er Magnus Heunicke ikke uenig i.

Han fortæller på samrådet, at der er mange årsager til, at fødeafdelingerne er pressede.

- Det er et komplekst område. Og jeg tror ikke, at der er én ting, man kan skrue på, og så bliver alt bedre. Noget handler om ressourcer, andet om strukturer, siger ministeren.

Der er kommet flere jordemødre og ikke flere fødende siden 2010. Men ministeren siger, at det ikke er overraskende, at fødeafdelingerne er under pres.

- Der er kommet langt flere komplicerede forløb, flere procedurer og mere dokumentation, der skal løftes. Det skyldes blandt andet, at antallet af fødende med kroniske sygdomme eller psykiske lidelser er firedoblet.

- Det giver flere komplicerede forløb. Det er helt naturligt og selvfølgeligt gør de det, siger han.

Samtidigt fortæller han om fødselsforberedelse, ved at referere til en samtale, han har haft med en jordemoder:

- Hun fortalte, at der for 40 år siden var 20 minutter til en konsultation. Det er der også i dag.

- Men i dag skal man - ud over langt mere komplekse forløb - også dokumentere i vandrejournal, elektronisk patientjournal, gennemføre flere skanninger og fostervandsprøver, fordi teknologien er blevet bedre.

- Det levner ikke meget tid til at tage sig af spørgsmål og bekymringer, hvilket jo ellers er formålet.

Han peger på flere ressourcer, bedre fødselsforberedelse og en kommende sundhedsaftale som nogle af løsningerne.

Der har senest været et fornyet fokus på landets fødegange, siden medierne Femina og DR efter årsskiftet har bragt en række beretninger om fødsler, der har været kaotiske.

Efterfølgende har det fået både SF, Enhedslisten og De Radikale til at kalde på bedre forhold. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sagde i februar, at regeringen vil indføre en ret til to dages indlæggelse eller barselshotel.

Problemer på landets fødegange har dog været et tema i årevis. /ritzau/