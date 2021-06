Sundhedsminister Magnus Heunicke kom i dag med en røffel til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen udgav i maj en pjece, som rådgav muslimer i Danmark om, hvordan islam så på at blive vaccineret mod coronavirus.

Det skulle man aldrig have gjort, forklarede Magnus Heunicke torsdag på åbent samråd i Folketinget, som kaldte det »en kæmpe fejl«.

»Sundhedsstyrelsen rammer helt skævt her i forhold til, hvad deres opgave er,« sagde sundhedsminister Magnus Heunicke om brochuren, da flere repræsentanter fra Folketingets partier spurgte ind til ministerens holdning.

Sundhedsstyrelsen har fået en irettesættelse af sundhedsminister Magnus Heunicke. Her er det direktør Søren Brostrøm.

»Uanset hvilket problem, som vi står overfor, så skal sundhedsfaglige myndigheder aldrig blande religiøs vejledning sammen med sundhedsfaglig vejledning,« sagde ministeren, som således var på linje med de andre partier, herunder De Konservatives Marcus Knuth, som havde indkaldt ministeren i åbent samråd.

Sundhedsministeren forklarede dog, at han generelt havde kæmpe respekt for Sundhedsstyrelsens arbejde under hele den verserende pandemi.

Magnus Heunicke kom også med en forklaring på, hvordan og hvorfor Sundhedstyrelsen havde udarbejdet pjecen. Det handlede om, at Sundhedsstyrelsens opgave er at sikre, at så mange mennesker i Danmark som muligt informeres om vaccinerne på et oplysende grundlag.

Magnus Heunicke forklarede, at pjecen var et forsøg fra Sundhedsstyrelsens side på at nå en befolkningsgruppe, som normalt er svær at nå for både Sundhedstyrelsens information, men også andre offentlige organer.

»Men uanset hvad, så må vi aldrig sammenblande religion og sundhedsfaglig vejledning. Her er vi nødt til at tænke længere frem, om hvilke konsekvenser det får på længere sigt. Derfor er denne sag en fejltagelse,« sagde ministeren.

Magnus Heunicke blev desuden spurgt, om han kendte til den omtalte pjece, inden den blev bragt. Hertil svarede Magnus Heunicke, at han har 5.000 sager på sit bord om året, men så vidt han erindrede, så havde han aldrig set den før.

Marcus Knuth, udlændingeordfører for Det Konservative Folkeparti, var glad for, at ministeren så klart erkendte, at der var sket en fejl.

»Jeg er meget glad for, at ministeren lagde sig fladt ned i denne sag. Imamerne i parallelsamfundene vandt jo en sejr med den her pjece, hvor de kunne gå ud at sige, at det nu var naturligt for myndighederne at spørge dem til råds om sundhedsfaglige spørgsmål,« siger Marcus Knuth og fortsætter:

Sundhedsminister Magnus Heunicke forklarer, at Sundhedsstyrelsen har begået en »kæmpe fejl« ved at udgive en pjece, der rådgav muslimer om, hvordan islam ser på vaccination mod covid-19.

»Det ville skabe en glidebane, hvor imamerne pludselig skulle med på råd om alt muligt. Det kunne måske være, hvornår unge piger skal bruge p-piller, eller om man skal vaccineres med mæslinger,« siger han.

»Det ville være helt uacceptabelt. Islam skal ingen som helst indflydelse have på danske myndigheders virke,« forklarer Marcus Knuth.