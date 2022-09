Lyt til artiklen

Har lande mulighed for det og råd til det, bør de tilbyde ældre over 65 år særligt forstærkede influenzavacciner.

Det anbefaler Verdenssundhedsorganisationen, WHO, fordi de særligt forstærkede vacciner kan forebygge sygdom og reducere antallet af indlagte.

Og den anbefaling har en lang række lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, valgt at følge.

Både Sverige, Norge, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Belgien, England, Canada og USA anbefaler, at ældre og sårbare får særligt effektive vacciner til vinter.

Det gælder dog ikke Danmark, som i år har valgt at spare højdosisvaccinerne væk.

»Det er Dansk Selskab for Infektionsmedicin, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Almen Medicin og Sundhedsstyrelsen, der kommer med den indstilling, og jeg synes, det er det rigtige at følge de sundhedsfaglige indstillinger, der er. Det må jeg indrømme,« siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Ministeren kan dog ikke redegøre nærmere for, hvorfor Danmark skiller sig ud i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med.

Og i de to seneste vintre blev der da også indkøbt såkaldt højdosisvacciner, fordi de ældre med Sundhedsministeriets egne ord skulle være »ekstra godt beskyttet«.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har i et interview med B.T. slået fast, at han blot har fulgt Sundhedsstyrelsens indstilling, og at det er forklaringen på, at der i år er sparet på vaccinerne.

Han siger også, at han ikke var bekendt med, at WHO mener, man bør anbefale de særligt effektive vacciner til ældre, hvis et land har råd til at købe dem, uden at det går ud over vaccination af andre grupper.

Ældre Sagen: Kan få stor betydning Fravalget af højdosisvaccinen bekymrer Ældre Sagen. Det fortæller seniorkonsulent Rikke Hamfeldt. »Det kan virkelig undre, at man fravælger vaccinen. Især når Søren Brostrøm har været ude at sige, at Sundhedsvæsenet er mindre robust end før, og at man er bekymret for den kommende influenza- og covid-19-sæson,« siger hun og påpeger, at influenza er en helt anden størrelse, når man er i den ældre del af befolkningen. »Vi ved, at når man er oppe i alderen, kan det have rigtig stor betydning for ens helbred, hvis man får influenza. Når en i forvejen sårbar først bliver syg med influenza, så kræver det rigtig meget at komme på benene igen,« siger Rikke Hamfeldt.

Der er dog ingen tvivl om, at det for Danmarks vedkommende ikke er et spørgsmål om, at der ikke er råd til vaccinerne, hvis det blev anbefalet, at de skulle købes, siger Magnus Heunicke.

»Selvfølgelig er det ikke sådan i Danmark, at vi ikke ville have råd til det,« siger han.

Ifølge B.T.s oplysninger koster de mere effektive højdosisvacciner cirka 200 kroner mere end standardvaccinen.