»Dette er ikke en almindelig sag. Det er en sag, der kan koste en eller flere ministre deres politiske liv. I bedste fald.«

Sådan skrev sundhedsminister Magnus Heunicke en sen aftentime i en mail til topfolk i sit ministerium, da minksagen var på sit højeste. Mailen blev fremvist under Heunickes genafhøring i Minkkommissionen tirsdag.

»Kan også blive meget værre, who knows,« fortsatte en tydeligt frustreret sundhedsminister i mailen, der blev sendt 17. november 2020.

Samme aften var han blevet gjort opmærksom på, at der i en endelig redegørelse om hele minkforløbet, som skulle offentliggøres dagen efter, stod, at det havde været hans ministeriums ansvar efter mødet i regeringens koordinationsudvalg 3. november at sikre hjemmel til Mette Frederiksens ulovlige ordre om at nedslagte danske mink.

»Er det sandt? Har jeg da hverken set eller hørt før nu. Og hvad betyder det? Samt hvorfor vil vi have det med i redegørelsen,« lød det desperat fra Magnus Heunicke i mailen, der blandt andet var sendt til hans daværende departementschef, Per Okkels.

Heunickes frustrationer fik hans embedsværk til at gribe til tasterne og sende en tilføjelse til udkastet, hvor der blev sat en tyk streg under, at Sundhedsministeriet hverken havde 'skrevet, godkendt eller clearet, at vi skulle skaffe hjemmel hertil'.

Det er også forklaringen på, at Magnus Heunicke aldrig blev orienteret. Og sundhedsministeren, der i sin mail kaldte situationen »maksimalt usikkert og utrygt«, blev beroliget med tilføjelsen fra sine embedsfolk.

Efter afhøringen i Minkkommissionen ville Magnus Heunicke ikke uddybe, hvem han konkret tænkte på, når han skrev om den mulige politiske død for »en eller flere« af regeringens ministre.

Statsminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Magnus Heunicke under et pressemøde i Statsministeriet 29. december 2020. Foto: Philip Davali Vis mere Statsminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Magnus Heunicke under et pressemøde i Statsministeriet 29. december 2020. Foto: Philip Davali

Afhøringen blev dog heller ikke mindre spændende af, at det kom frem, at Magnus Heunicke allerede tidligt i forløbet var klar over sagens alvor og de store konsekvenser, den kunne have for regeringen – og i sidste ende ham selv.

»Jeg tror, at Mogens (Jensen, red.) kan ryge på det her. Han havde ikke sin lov på plads,« skrev Magnus Heunicke i en hidtil ukendt elektronisk dagbog, der første gang så dagens lys i Minkkommissionen tirsdag.

Indlægget er skrevet 11. november – en uge inden Mogens Jensen trak sig fra posten som fødevareminister.

I det hele taget har Heunickes personlige skriverier vendt op og ned på kommissionens afhøringer.

Under hans første afhøring 26. november kom det nemlig frem, at sundhedsministeren er en flittig notetager, og at han rent faktisk lå inde med hele 13 tætskrevne sider med referat-lignende noter fra mødet i Koordinationsudvalget 3. november.

Et møde, hvor der ikke blev taget officielt referat.

