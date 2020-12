Sundhedsminister freder sig selv og sit ministerium i minksag. Partier kritiserer, at viden ikke blev delt.

- Ministeren læner sig op ad en næse.

Sådan skrev Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, på Twitter torsdag eftermiddag før et samråd med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om regeringens strategi for håndtering af coronasmittede mink.

Enhedslisten har længe kritiseret en for sen reaktion fra regeringen samt for dårlig information om mutationer i mink fra regeringen til Folketingets partier, og støttepartiet spillede også en hovedrolle, da Mogens Jensen (S) blev væltet som fødevareminister.

På samrådet bekræfter Heunicke, at han 22. september blev advaret om mutationsproblemet og den potentielle fare for folkesundheden.

Men den viden blev Folketingets først orienteret om i oktober. Det var dog Miljø- og Fødevareministeriets opgave at orientere Folketingets partier om problemet med mutationer i mink, som var til fare for coronavaccine, lyder det fra Heunicke.

- Det havde måske været bedre, hvis det var os, der gjorde det, siger Heunicke.

- Den indsats skulle de håndtere. Også orienteringen af Folketingets partier. Ikke bare fødevareordførerne og covid-19-følgegruppen, siger sundhedsministeren.

4. november meldte regeringen ud, at alle mink i Danmark skulle slås ned. Det skulle ske for folkesundhedens skyld, var meldingen.

Få dage senere kom det frem, at regeringen ikke havde hjemmel i lovgivningen til at aflive mink i Danmark, hvis ikke de er syge eller i et sygdomsområde.

Mink uden for de såkaldte sikkerhedszoner kunne regeringen med andre ord ikke kræve aflivet.

Minksagen har kastet regeringen ud i store problemer. Både på grund af det manglende lovgrundlag, og at regeringen har handlet for langsomt på diverse advarsler.

/ritzau/