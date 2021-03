Sundhedsministeren siger, at det er op til arbejdsgiverne, om man skal straffes for at snyde sig foran i køen.

Det er uacceptabelt, at for eksempel direktører og administrativt personale har misbrugt deres position til at presse sig foran i køen og er blevet vaccineret mod coronavirus, selv om det ikke var deres tur.

Og at de dermed har forhindret udsatte ældre og frontlinjepersonale i at blive vaccineret.

Det er meldingen fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fredag under et samråd i Folketingets Epidemiudvalg.

- Der er ingen tvivl om, at det svækker effekten af vaccinationsindsatsen, og det svækker tilliden i befolkningen, hvis man ikke overholder denne rækkefølge.

- Derfor er det ikke acceptabelt, når det sker, siger han.

Region Sjælland er et af de steder, der har været ramt. I februar udtalte forretningsudvalget i regionen skarp kritik af, at medlemmer af sygehusledelser i regionen havde ladet sig vaccinere.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, spørger, hvorfor man "ikke gør op med den magtstruktur, der ligger i, at det er direktører, ledere og højtuddannede, der kommer før alle andre"?

- Hvilke konsekvenser mener ministeren, der skal være, når man på denne måde tilrager sig noget, der ikke er ment til en selv, spørger hun.

Magnus Heunicke siger, at han har noteret sig, at en del af de personer, der har ladet sig vaccinere, har erkendt, at de har begået en fejl, og har undskyldt det offentligt.

Han peger på, at Sundhedsstyrelsen i både januar og marts har indskærpet over for de fem regioner i Danmark, at de gældende retningslinjer for vaccinationer skal følges.

Det samme har regionerne gjort over for deres medarbejdere.

Desuden vil Sundhedsstyrelsen sammen med Statens Serum Institut lave stikprøvekontroller for at sikre, at retningslinjerne bliver overholdt.

- Jeg har en klar forventning om, at vi ikke ser lignende fejltrin i fremtiden.

- Og at hver eneste sygehusafdeling, hvert eneste sygehus, hver eneste region gør sig ekstraordinært umage med at efterleve vores sundhedsmæssige retningslinjer i forhold til vaccinen, siger Magnus Heunicke.

Liselott Blixt vil have svar på, om det ikke bør få yderligere konsekvenser for de personer, der har presset sig foran i vaccinekøen.

- Om det skal have nogle ansættelsesmæssige konsekvenser, det har jeg ikke mulighed for at træffe beslutning om, for det er jo op til arbejdsgiverne i Danmark at træffe den beslutning, svarer Magnus Heunicke.

Det svar er ikke nok til at tilfredsstille Liselott Blixt. Hun vil vide, om man kan straffe de personer, der snyder sig foran i køen, med for eksempel en bøde på en månedsløn.

- Der kan være 10-20 ældre mennesker, der er døde, fordi de ikke har fået vaccinen, siger hun.

Magnus Heunicke siger, at det kræver en lovændring, hvis andre end arbejdsgiverne skal kunne straffe de medarbejdere, der har snydt sig foran i køen.

