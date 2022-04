»Den patientansvarlige læge skal bidrage til tryghed, sammenhæng og genkendelighed.«

Sådan lyder det i regeringens forslag til en sundhedsreform, som sundhedsminister Magnus Heunicke præsenterede for en måned siden.

Men faktisk var patientansvarlige læger allerede noget, som Socialdemokratiet lovede vælgerne tilbage i 2018. En patientansvarlig læge skulle sikre, at patienterne fik et mere og sikkert behandlingsforløb, lød det fra partiet.

Men først nu, fire år senere, har regeringen bragt forslaget på banen igen.

Og det er er ganske enkelt ikke godt nok, mener en af landets største patientforeninger, Gigtforeningen, der arbejder for mere end 700.000 gigtpatienter i Danmark.

»Vi oplever, at man ikke har taget den store gruppe kronisk syge patienter med i udspillet, og det er et kæmpe problem. Der er ingen sammenhæng for kronisk syge og gigtpatienter. Det må man kunne gøre bedre,« siger Mette Bryde Lind, som er direktør i Gigtforeningen.

Hun er særligt frustreret over, at regeringen først nu vil arbejde på at indføre patientansvarlige læger, når Socialdemokratiet ellers havde lagt op til, at alle indlagte patienter skulle have en patientansvarlig læge eller sygeplejerske i 2020.

»Det er ikke godt nok. Patienter som har en alvorlig kronisk sygdom har længe haft brug for, at der er en patientansvarlig læge og en årlig helhedssamtale. Vi har ikke brug for intentioner, vi har brug for handlinger nu,« siger Mette Bryde Lind.

En af de patienter, der kunne have haft gavn af en patientansvarlig læge er 29-årige Mathilde Langballe fra Aarhus, som lider af gigt i rygsøjlen.

Derfor fik hun medicin, der skulle have afhjulpet hendes gigtsygdom.

Det skulle vise sig at være en fejlbehandling. For den medicin må man ikke indtage, hvis man lider af mave-tarmsygdomme. Mathilde Langballe led af en mild mave-tarmsygdom.

Mathilde Langballe havde symptomer på gigt allerede som 12-årig. Siden er hun blevet kastet rundt i systemet . Hun fik først diagnosen som 24 årig. Foto: Privat Vis mere Mathilde Langballe havde symptomer på gigt allerede som 12-årig. Siden er hun blevet kastet rundt i systemet . Hun fik først diagnosen som 24 årig. Foto: Privat

Derfor blussede mave-tarmsygdommen op og blev så alvorlig, at hun var syg i seks måneder. Det kunne have været undgået, hvis der var en læge, som havde det store overblik over hendes mere end 100 siders lange sygdomjournal.

»Det var enormt hårdt. Jeg havde jo ingen idé om, at jeg var i gang med at blive fejlbehandlet, så det kom som et kæmpe chok, at den medicin jeg troede ville hjælpe, bare gjorde mig mere syg,« siger Mathilde Langballe.

Hun er hverken vred eller bitter over de læger, som ordinerede medicinen til hende. Men hun mener, det kunne være undgået. Hun er ærgerlig over, at kroniske patienter ikke er blevet prioriteret i regeringens udspil.

»Jeg synes, man skulle have kigget på det for lang tid siden. Det er ærgerligt, at noget man har lovet tilbage i 2018, der skulle komme 2020, at man stadigvæk ikke har set skyggen af det. Der skal altså ske et eller andet,« siger Mathilde Langballe.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke, men ministeriet henviser i stedet til en artikel fra DR, hvor Heunicke udtaler sig. Her indrømmer han, at der er tale om et løftebrud.

»Ja. Altså jeg må jo indrømme, at vi godt ville have gjort det her før. Men nu kom der corona, som vores sundhedsvæsen skulle håndtere. Det har selvfølgelig betydet, at vi har været nødt til at skyde nogle af de andre ting,« siger Magnus Heunicke til DR.

B.T. har også forsøgt at få et interview med Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, men han ønsker ikke at udtale sig og henviser i stedet til Magnus Heunickes udtalelser til DR.