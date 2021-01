Lad os så få kortene på bordet, sundhedsminister Magnus Heunicke.

Ministeren kaldes nu i endnu et samråd på Christiansborg, efter en ny rapport har bekræftet, hvad en række meget syge personer har fortalt til B.T.:

At patienter med en helt anden sygdom end coronavirus har mærket konsekvenserne af, at regeringen stort set lukkede sundhedsvæsenet ned fra 11. marts.

»Det er en skændsel at se, hvordan regeringens håndtering af intensivpladser har betydet, at de meget syge patienter ikke er blevet behandlet,« siger Peter Skaarup, som er gruppeformand hos Dansk Folkeparti.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skal i endnu et samråd. Foto: Philip Davali Vis mere Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skal i endnu et samråd. Foto: Philip Davali

Eksempelvis har kræftpatienterne Dunja Fogelberg Hansen, Bjarne Schou, Anne Mette Christiansen og Anders Bonemann mærket konsekvenserne af de særlige coronarestriktioner, da de har fået forsinket deres behandlinger.

Også patienter med andre sygdomme end kræft er døde som direkte konsekvens af lægernes fokus på coronavirus.

B.T. har også fortalt, hvordan Poul Henning Hansen i marts sidste år ringede til vagtlægen med feber og nakkesmerter.

Men vagtlægen afviste at se ham på grund af coronarestriktionerne, og få dage efter afvisningen døde Poul Henning Hansen af akut meningitis.

Her er B.T.s afsløringer 8. november 68-årige Poul Henning Hansen fra Taulov nær Fredericia ringede 14. marts til vagtlæge, fordi han havde nakkersmerter og feber. Men på grund af coronarestriktionerne afviste vagtlægen ham. Få dage efter døde han af meningitis. Patienterstatningen har slået fast, at det med overvejende sandsynlighed ikke var sket, hvis vagtlægen havde fået ham indlagt. 5. december I alt 11 gange fra 16. marts til 7. juli ringede 53-årige Dunja Fogelberg Hansen fra Amager til egen læge med smerter i lungerne. Men på grund af coronarestriktioner ville lægen ikke tilse hende. Det viste sig, at hun havde lungekræft, og hun er uhelbredelig syg. 8. december 69-årige Bjarne Schou fra Odense blev i maj ramt af en kræftknude på fire kvadratcentimeter i sin hals. Men egen læge og vagtlæge ville ikke se ham fysisk på grund af de særlige coronarestriktioner. Samme dag kan B.T. fortælle om nye tal, der viser, at der fra marts til maj blev diagnosticeret 2.800 færre med kræft end i samme periode de sidste fem år. 12. december 44-årige Anne Mette Christiansen fra Albertslund fik i sommer smerter i lungerne og var hos lægen. Men først 2. december fik hun lavet en biopsi, der viste, hun havde aggressiv lungekræft, der måske har spredt sig til æggestokkene. Selve beskeden om kræft fik hun i et telefonopkald en mandag morgen kl. 8.57, selv om hun havde bedt om at få det at vide på sygehuset. 20. december: Nu kan B.T. fortælle om kræftpatienten Anders Bonnemann fra Horsens, der i oktober sidste år blev opereret for endetarmskræft. Han fik i år symptomer på ny kræft, men 'på grund af situationen med coronavirus' måtte sygehuset 27. april udskyde hans behandling. Det viste sig i sommer, at han både havde prostatakræft og kræft i blæren. Sagen fik nu de borgerlige partier og SF til at kalde sundhedsminister Magnus Heunicke i samråd.

»Jeg forstår godt, hvis de her patienter læser rapporten og bliver rasende, det bliver jeg i hvert fald,« siger Peter Skaarup.

I den nye rapport kommer det frem, at S-regeringen har et såkaldt 'forsigtighedsprincip', der skal forhindre coronasmitten i at eksplodere fuldstændig i Danmark.

»Vi kan ikke lade det her stå hen. Derfor vil Dansk Folkeparti indkalde sundhedsministeren i samråd om, hvordan regeringens såkaldte 'forsigtighedsprincip' har kostet mange syge mennesker måneder med unødvendige smerter,« siger Peter Skaarup.

Dette samråd kommer, efter de borgerlige partier sammen med SF har indkaldt Magnus Heunicke til et samråd om, hvorfor kræftsyge stik imod ministerens egne ord er ramt af coronarestriktionerne.