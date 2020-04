Det vil være uklogt ikke at ændre retningslinjer løbende, siger minister om kritik af zigzagkurs under samråd.

Udbruddet af coronavirus i Danmark har bragt mange forskellige og skiftende retningslinjerne fra sundhedsmyndigheder med sig.

Det har fået oppositionen til at beskylde regeringen og sundhedsmyndighederne for at føre en zigzagkurs.

Men på et samråd forsvarer sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at retningslinjerne er blevet revideret og lavet om mange gange. Han kalder det "uklogt" ikke at lave nye retningslinjer løbende.

- Jeg deltager ikke i det kor, som på nuværende tidspunkt i epidemien synes, at der skal være en kritik af vores sundhedsmyndigheder. Jeg anerkender fuldt ud, at man løbende er kommet med retningslinjer. Det har alle lande gjort, siger han.

- Der er jo ingen, der kan spå, så derfor vil det være meget uklogt, hvis man lagde sig fast på noget, og ikke ændrede det, når man blev klogere.

Ministeren er indkaldt i samråd af DF's Karina Adsbøl. Hun vil have svar på, hvordan sundheds- og plejepersonalets sikkerhed sikres under håndteringen af coronavirus.

Spørgsmålene til ministeren kredser dog mest om de skiftende retningslinjer.

Men blandt andre Venstres Martin Geertsen og Karina Adsbøl forsøger at få klarhed over, hvorfor det først 21. april fremgik af Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer, at også personer uden symptomer også kan smitte.

Allerede 28. januar kendte Sundhedsstyrelsen nemlig til den alvorlige smitterisiko ved coronavirus.

Det blev bekræftet i et folketingssvar fra Magnus Heunicke onsdag.

På samrådet siger ministeren, at Sundhedsstyrelsen 5. februar offentliggjorde retningslinjer, hvor det fremgik, at der var set eksempler på, at også personer uden symptomer kan give smitten videre.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, fremhævede dog på det tidspunkt, at smitte hovedsageligt sker fra patienter med symptomer.

- Sundhedsstyrelsen fulgte på daværende tidspunkt de internationale myndigheder, men Sundhedsstyrelsen har senere erkendt, at man burde have brugt bredere vurdering allerede i februar, siger ministeren.

