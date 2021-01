Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) glæder sig over, at det er lykkedes Danmark at få styr på smittekurverne for coronavirus.

Men samtidig deler han også en dårlig nyhed.

For hvor det går den rigtige vej med coronasmitten generelt, er historien den stik modsatte, når vi zoomer ind på den mere smitsomme britiske coronamutation, B117.



»Selvom de generelle smittetal begynder at gå ned, gælder det ikke for den engelske variant. Den fortsætter med at brede sig neden under i vores daglige smittetal. Den er nemlig som bekendt mere smitsom end de varianter, vi har haft hidtil,« skriver Magnus Heunicke på Facebook.

»Derfor vil den på et tidspunkt i løbet af februar blive den dominerende virus i den danske epidemi, og vores opgave er kort og godt, at den skal have så lidt kraft som muligt i sig, når den tager over. Derfor har vi nu i de her hårde januaruger et vindue til at få de smittetal banket ned,« fortsætter sundhedsministeren.

Magnus Heunicke minder også danskerne om, at det er vigtigt fortsat at efterleve restriktionerne. Han henviser blandt andet til afstandskravet, som fredag bliver udvidet fra en meter til to meter.

»Tiltagene virker, og vi kan se, at vi har tøjlet smittekurverne,« skriver han om den positive tendens i de daglige smittetal.

»Derfor er det helt afgørende, at vi alle holder fast nu. Meget vigtigt: Ingen må tolke, at smitten går ned, som et signal om, at vi skal slippe grebet og bløde op på vores efterlevelse af restriktioner og anbefalinger.«

»Vi må og skal længere ned i smittetal og antal indlagte,« fortsætter Heunicke.

Fredag får de sidste plejehjemsbeboere i Danmark tilbudt første dosis af vaccinen mod coronavirus.

»Vi kan se, at vi har en rekordhøj deltagelsesprocent, tak til de ældre og medarbejderne for at gå foran og vise os alle vejen ud af pandemien,« skriver Magnus Heunicke.

