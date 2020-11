I slutningen af året kan Danmark være heldig at få de første doser af en coronavaccine, siger sundhedsministeren.

I det mest optimistiske scenarie kan Danmark få de første vacciner mod covid-19 leveret i slutningen af december.



Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag aften på et pressemøde om Danmarks strategi for vaccination.



Han fortæller, at de første, der vil få tilbudt en vaccine, er personer, der er i øget risiko for alvorligere forløb med covid-19.



Det er ældre, kronisk syge og frontpersonalet i sundheds- og ældreplejen, lyder det på pressemødet.



Vaccinationsindsatsen ventes at begynde i starten af 2021 – og måske endda lidt før.



Der er dog ikke doser nok til alle danskere i første omgang. Men der ventes gradvist at blive leveret flere og flere.



/ritzau/