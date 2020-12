EU-Kommissionen har godkendt en coronavaccine, og det kommer til at ændre epidemien drastisk, siger minister.

Sundheds- og ældreminister minister Magnus Heunicke (S) kalder mandag for en "historisk dag", efter EU-Kommissionen har godkendt en coronavaccine fra firmaet Pfizer og BioNTech.

I en pressemeddelelse siger han, at den godkendte vaccine kommer til at ændre epidemiens udvikling markant.

- Det er de mest sårbare, der vil stå forrest i køen, sammen med frontlinjen af vores sundheds- og ældrepersonale, når vi går i gang med at vaccinere. Det bliver et vendepunkt i bekæmpelse af covid-19, siger ministeren.

Vaccinen er klar til at blive taget i brug nu. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefalede mandag en betinget godkendelse af vaccinen fra Pfizer og BioNTech, da de vurderede den som sikker og effektiv.

Efterfølgende har EU-Kommissionen altså godkendt vaccinen.

Heunicke roser desuden det internationale samarbejde mellem regeringer og virksomheder i forløbet med at få udviklet vaccinen.

- Det er en historisk dag. Det samme år, covid-19 blev konstateret i Danmark for første gang, har lægemiddelvidenskaben udviklet, produceret og fået godkendt en vaccine mod sygdommen.

- Kun med en global prioritering fra regeringer og virksomheder er det lykkedes. Det er en bemærkelsesværdig bedrift, som kommer til at ændre epidemiens udvikling drastisk, siger han i pressemeddelelsen.

På Facebook har Magnus Heunicke uddybet. Her kalder han vaccinationerne mod corona for "en af de største operationer, vi har prøvet af sin art i Danmark".

- Alt er klar og forberedt til, at vi i Danmark de kommende dage modtager, håndterer og vaccinerer med de første doser, vi får tildelt. Og hundredtusinder af doser følger derefter i ugerne og månederne, der kommer, skriver han.

Dog bemærker ministeren, at man stadig skal huske at gøre, hvad man kan, for at holde coronavirusset nede i Danmark - også selv om vaccinerne er på vej.

/ritzau/