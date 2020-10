En af sundhedsministerens embedsmænd er nær kontakt til en coronasmittet. Derfor arbejdes der hjemmefra.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) arbejder hjemmefra de næste dage, da en af hans tætte embedsmænd er nær kontakt til en smittet med coronavirus.

Det skriver ministeren på Facebook.

- Lige en personlig update: Jeg arbejder hjemmefra de næste dage ud fra et sikkerhedshensyn. Det skyldes, at en af mine tætte embedsmænd er nær kontakt til et smittet familiemedlem.

- Heldigvis kan jeg ligesom mange andre klare meget af arbejdet hjemmefra på skærm og telefon, skriver Magnus Heunicke på Facebook.

Heunicke melder dog intet om, hvorvidt han selv eller embedsmanden har symptomer på coronavirus.

Han skriver endvidere, at han har et "særligt hensyn" at tage under coronakrisen.

- Vi skal undgå smittespredning, og jeg har et særligt hensyn at tage til de kritiske funktioner omkring Sundheds- og Ældreministeriet, regeringen og Folketinget. Jeg arbejder ufortrødent videre, og jeg forventer i første omgang at skulle være hjemme nogle dage, indtil der er vished for, om jeg er nær kontakt til en smittet.

Mandag er der registreret 452 nye smittetilfælde med coronavirus. Opgørelsen viste også, at der var yderligere seks døde med coronavirus siden søndagens opgørelse.

Magnus Heunicke har selv udtrykt bekymring over coronatallenes udvikling.

Han skrev søndag på Facebook, at den såkaldte positivprocent - andelen af smittede blandt de testede - har været stigende.

Den ligger nu på 1,4 procent.

- Det niveau, vi ser i øjeblikket i forhold til positivprocenten, er det højeste, vi har set længe. Den udvikling bekymrer mig, skrev Magnus Heunicke.

/ritzau/