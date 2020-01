Venstre mener, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er for ukonkret om den kommende sundhedsreform.

Der kommer et udspil til en sundhedsreform. Hvornår kan man endnu ikke sætte dato på. Og reformen skal gerne vedtages med et bredt politisk flertal.

Det er nogle af svarene fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), som tirsdag er indkaldt i samråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance vil gerne have svar fra ministeren på, hvornår et udspil til reformen kommer, og hvad udspillet kommer til at indeholde.

- Jeg vil gerne bede ministeren om at svare ja eller nej til, om regeringen i 2020 kommer med et udspil til en sundhedsreform, siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, der er medlem af udvalget.

- Jeg kommer ikke i dag til at levere en dato på, hvornår vi starter de politiske forhandlinger, svarer Magnus Heunicke.

Sundhedsministeren har forinden redegjort for de tre faser, som regeringen vil tage i brug, inden sundhedsreformen kommer.

Første fase, som har været i gang i et stykke tid, handler om at skaffe flere ressourcer til sundhedsvæsenet.

Det er blandt andet sket med økonomiaftaler med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Der er også sat midler af på finansloven til blandt andet en styrket psykiatri, 1000 flere sygeplejersker, 100 ekstra hoveduddannelsesforløb i almen medicin og en national handleplan mod børn og unges rygning.

- Vi er allerede godt i gang med fase et om at bidrage med flere ressourcer, mere tid til omsorg i sundhedsvæsenet, siger Magnus Heunicke.

- Nu begynder anden fase med at finde de kloge løsninger til strukturelle forbedringer på baggrund af en åben og ikke mindst inddragende proces, siger han.

I fase to bliver relevante aktører fra blandt andet sundhedsvæsenet inddraget for at bidrage med erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med en sundhedsreform.

- Herefter forventer jeg, at vi kan indgå i de reelle politiske forhandlinger om en samlet sundhedsaftale, siger ministeren med henvisning til tredje og sidste fase.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, er ikke synderligt imponeret over svarene fra Magnus Heunicke.

- Der kommer jo ikke svar på de spørgsmål, som vi stiller her. Hverken på indholdsdelen eller den mere kalendermæssige del, altså om, hvornår der rent faktisk sker noget, siger han.

Én ting ligger dog fast. De fem regionsråd bliver bevaret i den kommende sundhedsreform, som Magnus Heunicke håber at få igennem med et bredt flertal i Folketinget.

For et år siden blev den daværende VLAK-regering enig med Dansk Folkeparti om en sundhedsreform. Den indeholdt blandt andet, at regionsrådene skulle nedlægges.

Reformen nåede imidlertid ikke at blive ført ud i livet, inden flertallet skiftede til fordel for rød blok ved folketingsvalget 5. juni sidste år.

Venstres politik er stadig at afskaffe regionsrådene, men Martin Geertsen sagde tidligere tirsdag til Ritzau, at for Venstre er "politikken den samme som før valget, indtil vi justerer på den, og den justering kan jo godt komme".

/ritzau/