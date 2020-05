Sundheds- og ældreministeren vil gerne forbedre forholdene for ældre, men det skal ske med velfærdslov.

Det er ærgerligt, at 17 af landets kommuner har fravalgt at bruge penge på den såkaldte klippekortordning til ældre, en ordning som giver de ældre en halv times ekstra hjælp om ugen. Især fordi kommunerne er blevet tilført flere penge.

Det siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) onsdag i et samråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Dansk Folkepartis ældreordfører, Karina Adsbøl, har indkaldt til samrådet. Her forsøger hun at få ministeren til at give tilsagn om, at klippekortordningen skal gøres lovpligtig.

Ordningen giver svage ældre, der bor hjemme eller på plejehjem, ret til en halv times ekstra hjælp om ugen. Den kan bruges på et ekstra bad, en tur til frisøren, en cykeltur eller noget andet efter eget ønske.

- Vil ministeren skrive klippekortordningen ind i serviceloven? Det må ministeren gerne svare på i dette samråd.

- For det er et stort ønske fra Danske Ældreråd og Ældre Sagen og andre, at ældre medborgere netop har selvbestemmelsesret i eget liv, siger Karina Adsbøl.

Ældre Sagen foreslog sidste år, at klippekortordningen skulle skrives ind i serviceloven som en forpligtelse for kommunerne.

Det skulle betyde, at kommunerne ville blive nødt til at bruge penge på ordningen med ekstra hjælp til de ældre.

Forslaget fik opbakning fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Men regeringen vil ikke skrive klippekortordningen ind i serviceloven, siger Magnus Heunicke.

Han peger på, at regeringen sidste år lavede en økonomiaftale med Kommunernes Landsforening, der tilførte kommunerne 1,7 milliarder kroner mere.

Han mener også, at finansloven for i år indeholder tiltag, der skal styrke omsorgen og nærværet i ældreplejen, herunder ved at afskaffe unødvendige dokumentationskrav for personalet.

- Det vil sige, at regeringen, siden den tiltrådte, har lagt en bund under velfærden med økonomiaftalen og finansloven. Det er første skridt, men jeg må være ærlig og sige, at vi ikke er i mål endnu. Det viser tallene også.

- Når vi ser fremad, vil regeringen fremsætte en velfærdslov, som sikrer, at pengene følger med befolkningsudviklingen, siger Magnus Heunicke.

Sundheds- og ældreministeren har inden samrådet bedt de 17 kommuner om at forklare, hvorfor de har fravalgt ordningen.

Nogle af kommunerne angiver i deres svar til Magnus Heunicke, at ordningen efter deres vurdering er for bureaukratisk.

Flest kommuner siger dog, at ordningen simpelthen er blevet sparet væk på grund af en presset økonomi.

Ordningen for klippekort blev i 2017 og 2018 finansieret med 380 millioner kroner årligt, som den daværende VLAK-regering og støttepartiet Dansk Folkeparti afsatte på finansloven, og som var målrettet netop det formål.

Siden er pengene indgået som en del af bloktilskuddet til kommunerne. Derfor bestemmer kommunerne nu selv, om de vil bruge pengene til andre formål.

/ritzau/