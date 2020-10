Forsamlingsforbud kan blive strammet, og mere brug af mundbind kan komme på tale, siger sundhedsminister.

Hvis ikke smittekurven i Danmark vender de næste to-tre dage, kommer der yderligere coronarestriktioner.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Han er bekymret for den aktuelle smittesituation.

- Situationen er den, at vi nu ser en stigning, der giver anledning til kraftig bekymring. Det - kombineret med udviklingen i mange europæiske lande, hvor nogle lander melder, at smitten er ude af kontrol - gør, at det er lige nu, det gælder.

- Det er de næste to-tre dage, der bliver afgørende. Jeg kommer ikke til at afvise nogen som helst skærpede restriktioner eller regler. Vi følger det tæt, og myndighederne har skruet op for beredskabet, siger Heunicke.

I øjeblikket er der et forsamlingsforbud på 50 personer. Det gælder frem til 31. oktober, hvilket også gør sig gældende for en række andre landsdækkende restriktioner.

Desuden er der krav om brug af mundbind i eksempelvis den offentlige transport og restaurationer. Dog er børn op til 12 år og personer med for eksempel vejrtrækningsbesvær undtaget.

Onsdag viste Statens Serum Instituts daglige opdatering yderligere 630 tilfælde af coronasmittede i Danmark. Det var det højeste antal nye smittetilfælde på én dag siden 25. september.

- Vi kigger på de redskaber, som vi ved, vil virke, og som vi kan se i andre lande, at man gør brug af, siger sundhedsministeren.

- Det er redskaber som at stramme forsamlingsforbuddet. Det er selvfølgelig situationen omkring mundbind, hvor vi i Danmark har mundbind i den kollektive trafik, i restaurantlivet og hos lægen.

- Der har vi mulighed for at skrue op for det, siger Heunicke.

Tidligere under coronakrisen har forsamlingsforbuddet været nede på ti personer. Heunicke vil ikke sætte tal på, om det er dét scenarie, befolkningen igen skal forholde sig til.

- I Danmark er der en del debat om, hvorvidt vi ikke skal åbne mere op. Den forstår jeg godt. Rigtig mange af os drømmer om, at vi kan åbne mere op. Men den situation er vi slet ikke i.

- Der er ingen steder i Europa, hvor man har den diskussion. Tværtimod går smittetallene den forkerte vej i Europa. Også i Danmark, siger Heunicke.

De nuværende restriktioner betyder også, at restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder skal lukke klokken 22. Der er krav om, at gæsterne bærer mundbind, når de besøger serveringssteder. Dog ikke når man sidder ned.

/ritzau/