Byrådsgruppen i Herning skal finde sit bud på en borgmesterkandidat efter Lars Krarup, som ikke genopstiller.

Viceborgmesteren i Herning Kommune, Anne Mette Bang Rasmussen, siger inden et møde med Venstres byrådsgruppe torsdag eftermiddag, at hun ikke går efter at at blive ny borgmester.

Det skriver TV Midtvest.

- Nu har jeg fået mærket efter, og der ligger ikke en kandidat gemt nede i maven på mig, lød det fra Anne Mette Bang Rasmussen, da hun ankom til mødet, som bliver afholdt på Hotel Eyde i Herning.

Hun er ellers blevet set som et godt bud på en afløser til borgmester Lars Krarup (V), som ikke genopstiller ved kommunalvalget i 2021.

Den kandidat, som byrådsgruppen peger på, vil være et godt bud på Hernings næste borgmester. Men det er dog ikke byrådsgruppen, der afgør, hvem spidskandidaten skal være.

Vedkommende vil blive udpeget på et opstillingsmøde i Venstre 29. september.

/ritzau/