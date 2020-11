Det har efterhånden været kendt i noget tid, at Hernings mangeårige borgmester, Venstre-manden Lars Krarup, stopper som borgmester ved næste års kommunalvalg.

Men på sin Facebook-profil fortæller Lars Krarup, at han har valgt at stoppe før tid. Og så maner han et vedholdende rygte om sit privatliv i jorden.

Først til Lars Kraups beslutning om at gå af som borgmester før tid.

Det har i et stykke tid været kendt, at Krarups afløser som spidskandidat for Venstre i Herning Kommune bliver Dorte West.

Hun kommer dermed til at være Venstre-kandidat til borgmesterposten i den midtjyske kommune ved kommunalvalget i november 2021.

Men Lars Krarup mener, at hun og beboerne i kommunen vil have godt af, at Dorte West sidder på borgmesterposten, når næste års budgetforhandlinger løber af stablen i august og september måned.

Eller som han skriver:

'Et kommunalvalg handler om tillid til mennesker og om holdninger. Jeg synes, at herningenserne skal have mulighed for at kende Dorte West og hendes holdninger bedst muligt inden et valg,' lyder det fra Krarup, der fortsætter:

'Partierne drøfter i en valgkamp typisk to ting. Partiernes politik. Og partiernes prioriteringer via kommunens budgetter. Der er valg i november 2021. I august og september 2021 drøfter og beslutter partierne i byrådet budgetterne. Måske det derfor er bedst, at Dorte West står i spidsen for byrådets budgetforhandlinger næste år.'

'Derfor har jeg besluttet mig for, at jeg stopper som borgmester den 1. august 2021, altså fem måneder før valgperioden udløber,' skriver han.

Og så til det emne, som den mangeårige borgmester formentlig gerne ville have undgået, men alligevel føler sig nødsaget til at adressere.

Der skal – ifølge Lars Krarup – nemlig have været rygter igennem et stykke tid om, at han har forladt sin familie for en anden kvinde.

Valgplakaterne for Lars Krarup tilbage fra 2017 bliver de sidste for borgmesteren i denne omgang. Foto: Henning Bagger Vis mere Valgplakaterne for Lars Krarup tilbage fra 2017 bliver de sidste for borgmesteren i denne omgang. Foto: Henning Bagger

Det, skriver Lars Krarup, har ingenting på sig. Overhovedet.

'Til de af jer, som mener at vide, at jeg er flyttet på Hotel Eyde, har forladt min familie, har et forhold til en anden og endda hygger mig i en god vens kælder,' skriver Lars Krarup og uddyber:

'Jeg aner ikke, hvor den fjer er fløjet fra, men hønsene der kurrer herom, er der blevet mange af. Det gør mig ked af det.'

Og så maner han rygtet i jorden:

'Til de af jer, der snart møder historien i en eller anden variant, vil jeg sige, at jeg med 100 procent sikkerhed kan fortælle, at der absolut intet sandt er herom. Ikke den mindste fjer. Ej heller en hånd på et lår. Intet.'

Når Lars Krarup til næste år træder tilbage som borgmester i Herning Kommune, vil han have siddet på posten i 19 år.

Fra og med 1. juni 2021 skal han i stedet være formand for Team Danmark.