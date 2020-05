'Jeg er rasende og ked af det.'

Sådan indleder Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S), et Facebook-opslag søndag morgen.

Opslaget er lavet i kølvandet på, at politi og brandvæsen natten til søndag kæmpede med seks brande i Herlev. Én af dem i daginstitutionen Dagplejen, som ligger på Kommenhaven 15.

'Det, der skulle have været en dejlig pinse, er for mange Herlevborgere nu ændret til en weekend med ødelæggelse og hærværk. Det er skrækkeligt og urimeligt for hver eneste borger, der selv er blevet ramt,' skriver Thomas Gyldal Petersen i opslaget.

Politi og brandvæsen har natten igennem kæmpet med seks brande i Herlev. Foto: Byrd/Steven Knap Vis mere Politi og brandvæsen har natten igennem kæmpet med seks brande i Herlev. Foto: Byrd/Steven Knap

TIP OS! Har du børn i institutionen, og er du ligesom Thomas Gyldal Petersen vred og frustreret over nattens hændelser, så hører B.T. gerne fra dig. Send os en mail på 1929@bt.dk.

Herlev-borgmesteren fortæller, at han selv har gået i vuggestue og børnehave på institutionen og sympatiserer med de børn og ansatte, der har deres daglige gang på stedet, og hvis ramme for leg, fællesskab og faglig udvikling nu er taget fra dem.

Det fremgår helt tydeligt, at Thomas Gyldal Petersen er rasende over brandene, som han kalder et alvorligt angreb på Herlev.

'Hvem fanden kan få sig selv til at skade vores mindste børn?!,' skriver han.

Borgmesteren oplyser, at man fra kommunens side nu skal finde løsninger på de problemer, brandene har skabt - blandt andet i forhold til børnepasning.

Derudover ønsker Thomas Gyldal Petersen naturligvis sagen opklaret, så de ansvarlige kan stilles til regnskab.

Søndag morgen oplyser Københavns Vestegns Politi, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen anholdte i sagen.

Adspurgt, hvorvidt politiet mener, at det er den samme person, som står bag alle seks brande, lyder svaret:

Søndag morgen var efterslukningsarbejdet fortsat igang flere steder i Herlev. Foto: Byrd/Bjørn Nielsen Vis mere Søndag morgen var efterslukningsarbejdet fortsat igang flere steder i Herlev. Foto: Byrd/Bjørn Nielsen

»Vi efterforsker bredt, men kan ikke afvise, at det er de samme, der står bag alle brandene, fordi de er sket inden for et forholdsvist begrænset areal,« siger Brian Holm.

Politiet hører gerne fra borgere, som har set noget, eller som i øvrigt ligger inde med oplysninger, som kan hjælpe politiet i deres efterforskning.

Du kan rette henvendelse til Københavns Vestegns Politi på 114.