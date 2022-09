Lyt til artiklen

Ifølge B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen var der ét øjeblik i aftenens debat, som Søren Pape Poulsen gerne have været foruden.

Statsminister Mette Frederiksen satte nemlig ind med et hårdt angreb på De Konservatives politiske politik, da hun midt i debatten pludselig bragte tallet 40.000 på banen.

Så mange offentligt ansatte vil nemlig ifølge statsministeren miste deres arbejde, hvis Søren Pape Poulsens økonomiske plan om at spare 18 milliarder kroner i den offentlige sektor frem mod 2030 bliver til virkelighed.

»Søren Pape Poulsen foreslår, at man fjerner topskatten og i stedet gennemfører besparelser i den offentlige sektor, der vil betyde, at cirka 40.000 offentligt ansatte skal fyres,« sagde Mette Frederiksen.

Det var dog ikke et tal, som Søren Pape Poulsen havde hørt noget om.

»Hvor har du det tal fra?« spurgte han statsministeren.

Det tal havde Mette Frederiksen fra en ny beregning fra Finansministeriet, hvor der står, at »såfremt det forudsættes, at der ingen realvækst er i det offentlige forbrug, skønnes det beregningsteknisk, at den offentlige beskæftigelse vil falde med omtrent 41.000 personer fra 2023 til 2030.«

Mette Frederiksen (S) efter statsministerkandidaternes debat hos DR i København søndag den 4. september 2022.

Den udveksling slap Søren Pape Poulsen mindre heldigt fra, vurderer B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Det går ikke, at Søren Pape Poulsen står og kalder et svar fra Finansministeriet for hokuspokus-økonomi,« siger Joachim B. Olsen.

Han mener, at Søren Pape Poulsen burde været bedre forberedt på at svare på netop den slags angreb.

»Det viser en manglende forberedelse. Han kan de overordnede talelinjer, men han kommer til kort, når man kommer helt ned i substansen, og det går ikke, når man skal være med på det her niveau,« siger Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen mener især, at det er et problem for Søren Pape Poulsen, at det lige netop er på et spørgsmål om De Konservatives egen økonomiske politik, at den konservative partileder kommer til kort.

De Konservatives Søren Pape Poulsen efter statsministerkandidaternes debat hos DR i København søndag den 4. september 2022.

»Det er jo ikke et hjørne af noget kulturpolitik eller lignende, han får svært ved at svare på der. Den slags skal bare sidde i skabet, når det er noget, der er så afgørende for De Konservative,« siger Joachim B. Olsen.

»Søren Pape Poulsen skal hjem og læse op på lektien. Når det så er sagt, så er det ikke noget, der vælter læsset for ham lige nu, men han være glad for, at det her ikke var noget, der skete sent i en valgkamp,« siger den politiske kommentator.

Ifølge Joachim B. Olsen var Søren Pape Poulsen dog overordnet set den partileder, der klarede aftenens debat bedst.

Statsminister Mette Frederiksen var overraskende bleg og defensiv under debatten søndag aften, mens Jakob Ellemann-Jensen skal være glad for, at Mette Frederiksen også var forholdsvist svag under aftenens debat.

