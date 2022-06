Lyt til artiklen

Den tidligere udenrigsminister og mangeårige Venstre-formand Uffe Ellemannn-Jensen skal begraves tirsdag klokken 12 i Holmens Kirke.

Det skriver Jakob Ellemann-Jensen på Facebook tirsdag eftermiddag.

'Han har selv planlagt begravelsen før sin død. For vores far vidste godt, at det snart var tid til at tage afsted, og derfor var han som sædvanligt et skridt foran os andre.

Det er aldrig nemt at sige farvel til dem, man holder af,' skriver Jakob Ellemnann-Jensen og tilføjer:

'Men vores far levede sit liv fuldt ud, og vi glæder os derfor til at fejre hans liv og alt det, han har betydet for os og mange andre en sidste gang, når vi steder ham til hvile.'

Venstre-legenden slog sidste år fast, at det er nedskrevet i et brev, hvordan han og hustruen Alice Vestergaard skal bisættes.

»Alice og jeg har kigget på gravsteder, og er blevet nogenlunde enige om, hvor det skal være. Da jeg regner med, at jeg ryger først, så er det jo hende, der bestemmer i den sidste ende, men det er jeg også helt tryg ved,« sagde Uffe Ellemann-Jensen 31. oktober sidste år til herognu.

Få politikere har sat et større præg på dansk politik end Uffe Ellemann-Jensen, der af mange er omtalt som den bedste statsminister, Danmark aldrig fik.

Og kondolencerne fra begge politiske sider er strømmet ind, siden Uffe Ellemann-Jensens død blev meldt ud søndag morgen.

Selv uden for landets grænser er der kommet mindeord om den længstsiddende udenrigsminister i Danmark.

Uffe Ellemann-Jensen efterlader sig hustruen Alice Vestergaard og fire børn.