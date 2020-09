Fredag præsenterede regeringen hele 23 nye tiltag for at få bugt med corona. Fra nu af gælder det blandt andet, at alle barer, restauranter og cafeer skal lukke kl 22. Men langt fra alle kommuner i Danmark er plaget af mange coronasmittede, alligevel er de nye retningslinjer nationale. Uanset lokale smittetryk.

Borgmestrene i kommunerne med færrest smittede pr. 100.000 indbygger er dog overvejende positive overfor de nye tiltag, selvom de egentlig ikke har nogen problemer med corona-smitte. B.T. har talt med nogle af borgmestrene fra kommunerne nederst på coronalisten over coronaramte kommuner.

På Ærø er Ole Wej Petersen fra Socialdemokratiet borgmester. Af hans borgere er der lige nu nul smittede, men det får ikke borgmesteren til at tænke, at det er en dårlig ide med nationale tiltag.

»Jeg synes, det er meget fornuftigt at lave sådan nogle tiltag. For det er jo et fælles ansvar, og selvom vi ikke har nogle smittede, skal vi ikke rette os efter det. Vi vil fra kommunens side følge de vejledninger, jeg forventer der kommer ud. Så holder vi krisemøde mandag morgen, og så melder vi retningslinjer til arbejdspladserne efterfølgende.«

Borgmesteren kan dog trøste sig ved, at Ærø ikke har mange cafeer med et natteliv, der varer til langt ud på natten. Til gengæld har øen mange cafeer og restauranter, der lever af turisme.

»De vil kunne mærke det, men heldigvis er turistsæsonen ved at være forbi. Men jeg regner da også med, at regeringen følger op med en hjælpepakke, til dem det skulle gå ud over,« siger Ole Wej Petersen.

På Samsø er borgmesteren, Marcel Meijer fra Socialdemokratiet, næsten lige på positivt stemt.

»Jeg har forståelse for, at man har brug for et klart og utvetydigt budskab, men det er også ærgerligt, at man går væk fra den lokale plan. For vi har ikke haft nogle tilfælde på Samsø, men vi bliver ramt af restriktionerne, som vi ikke har brug for. Men vi respekterer det selvfølgelig,« siger Marcel Meijer.

På Samsø er der nemlig også nul smittede lige nu. Heldigvis står Samsø i samme situation som Ærø. Restauranter, cafeer og barer, der er særligt ramt af de nye restriktioner, lever nemlig primært af turismen, som er ved at være ovre. Derfor kommer restriktionerne ikke til at gøre den helt store skade på Samsø.

Helt så positiv er Per Bach Laursen, der er Venstre-borgmester i Vesthimmerland Kommune, dog ikke. Vesthimmerland har nemlig kun to smittede. Det betyder samtidig, at de har seks smittede pr. 100.000 indbygger, og det er langt under, hvad regeringen karakteriserer som en 'rød kommune'. Så skal man nemlig have 20 smittede pr. 100.000 indbygger.

»Det var lidt overraskende med de nationale tiltag. Selvom vi selvfølgelig følger anbefalingerne, er det træls. For det er svært at kommunikere sådan et budskab som dette ud til en befolkning, der har opført sig godt,« siger Per Bach Laursen.

Her hentyder Per Bach Laursen netop til, at borgerne i Vesthimmerland har kunnet holde smittetrykket lavt. – Og netop derfor tror han, at det kan blive svært at sætte yderligere begrænsninger for borgerne.

»Det er vigtigt, for den opgave jeg nu har, at motivere befolkningen til at tage den her straf. Hvis jeg må kalde den det. Vi kender alvoren i det, men det er en kommunikationsopgave, der ikke blive så let,« siger borgmesteren fra Venstre, der på mandag regner med at kommunikere de nye tiltag ud over Facebook.

I grænsekommunen Aabenraa sidder borgmester Thomas Andersen fra Venstre dog er yderst begejstret for, at de nye tiltag netop er nationale.

»Jeg synes som udgangspunkt, det er positivt, at vi får ensrettede retningslinjer. Det kan være svært for den enkelte kommune at finde ud af, hvad der gælder i ens område. Lige nu er det vigtigt, at alle er klar over, hvordan man skal forhold sig til den enkelte kommunes smittetryk,« siger Thomas Andersen.

Den positive melding kommer særligt efter, at det kun er ganske kort tid siden, at Aabenraa lå på grænsen til at være en 'rød kommune'.

»Det er svært for den enkelte kommune at håndtere det, så man ikke ryger op i det røde felt.«

Derudover er Thomas Andersen glad for, at de nye tiltag ikke gik ud over grænserne. I Aabenraa er der nemlig mange arbejdere, der pendler fra Tyskland.