Hvem klarede sig godt – og hvem klarede sig mindre godt?

Torsdag aften inviterede DR og TV 2 til afslutningsdebat med de 11 spidskandidater forud for valget til Europa-Parlamentet.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, bed mærke i flere ting og mener, at flere kandidater generelt leverede gode præstationer.

»Jamen jeg har fire kandidater. Anders Vistisen (DF), Morten Løkkegaard (V), Kristoffer Storm (DD) og Sigrid Friis (B).«

Kristoffer Storm og Anders Vistisen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Vistisen var meget godt inde i tallene og slog virkelig godt igennem. Også i forhold til flygtninge. Der siger han klart og tydeligt, at vi skal tage nul ind. Resten af panelet svarer lidt uklart,« mener Joachim B. Olsen.

Samtidig siger han, at Morten Løkkegaard generelt formår at tale om overordnede emner uden at lave de store fejl eller sige noget forkert.

Og endelig fremhæver han Sigrid Friis og Kristoffer Storm, som generelt var gode til at tage ordet.

»Det er svært at få ordet som et lille parti. Men når hun fik det, var hun god til at levere sine pointer.«

»Kristoffer Storm er meget ukendt. Men han er god til at få sagt, hvad Danmarksdemokraterne mener. Blandt andet, at han er imod en CO2-afgift på landbruget. Han siger, det er nemmere at forhindre, at CO2 kommer ud af en skorsten, end at det kommer ud af en ko. Det er et svar, man kan huske.«

Til gengæld mener Joachim B. Olsen, at aftenens helt store taber er Christel Schaldemose (S).

Hun slog endnu en gang fast, at regningen ikke ender hos danskerne, hvis alle boliger inden 2035 skal have energimærke E, som Socialdemokratiet har stemt for.

En potentiel regning til danskerne har hendes kollega Niels Fuglsang ellers nævnt og siden trukket tilbage.

Christel Schaldemose (Socialdemokratiet) under Afslutningsdebatten. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Hun smider ham virkelig under bussen. Det virker det som om. Hun gentager, at det, han siger, ikke kommer til at ske.«

»Hun siger, at boligejerne ikke skal betale, men hun kommer ikke med nogle løsninger. Hun får ikke afmonteret sagen ordentligt. Og det er super farligt. Man skal ikke pisse boligejerne af. Lige der synes jeg, hun slipper katastrofalt for emnet,« lyder vurderingen fra Joachim B. Olsen.

Og til slut siger B.T.s politiske kommentator, at prisen som aftenens anonyme paneldeltager går til Henrik Dahl (LA).

»Han var nærmest uden for bedømmelse. Man så ikke meget til ham, og det var en meget anonym præstation. Det kan selvfølgelig have været en taktik for at sikre, at man ikke lavede fejl.«

»Og så lykkedes det. Men han var alt, alt for anonym.«

Valget til Europa-Parlamentet finder sted søndag 9. juni.