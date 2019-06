Mette Frederiksen (S) kan nu danne regering efter 20 dages forhandlinger med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Men hvem har egentlig fået mest igennem?

Vi har bedt B.T.'s politiske kommentator Søs Marie Serup om at vurdere partiledernes præstationer og resultater.

Vinderen: Pia Olsen Dyhr (SF)

»Hvis det her havde været et spil whist, havde hun en heldig hånd fra begyndelsen, hvor nogle af de andre partiledere har skullet spille deres kort gode. Hun har valgt nogle politiske positioner, hvor hun hele tiden har været allieret med et af de andre partier,« siger Søs Marie Serup.

Det er ikke nødvendigvis udtryk for ren strategi – men at der ganske enkelt er et stort sammenfald af holdninger mellem SF og et af de andre partier.

»Hun har også bare haft en heldig hånd. Det har gjort, at hun har fået helt afsindigt meget igennem,« siger Søs Marie Serup og peger på minimumsnormeringer som et eksempel på noget, SF har fået igennem, som er både dyrt og besværligt.

Midterfeltet: Pernille Skipper (EL)

»Hun har fået meget igennem og har sikret sig, at hun har mulighed for at blive ved at kæmpe for mere. Det er en ret ideel position for hende,« siger Søs Marie Serup.

Under forhandlingerne var det Pernille Skipper, der på de sociale medier fortalte, at partierne var nået til enighed om at reducere CO 2 -udledningen med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990-niveauet.

»Det lå i kortene, at Pernille Skipper kunne få meget på klima og en del på ulighed. Hun har fået meget på begge områder, men det er ganske imponerende, at hun også har fået nogle bremser på den økonomiske politik,« siger Søs Marie Serup.

Enhedslisten har blandt andet fået igennem, at der skal skabes større økonomisk råderum på en måde, der ikke samtidig øger uligheden.

Midterfeltet: Mette Frederiksen (S)

»Hun sætter sig i Statsministeriet og får sin rene S-regering. Det er en pragtposition, når man tænker på, at andre også gerne ville med i en regering,« siger Søs Marie Serup.

De andre partier, der gerne havde sat sig i ministerbilerne, er Radikale Venstre og SF. Alligevel er Mette Frederiksen ikke blevet kørt helt over.

»Hun er ikke blevet lukket helt ned på sine afgørende mærkesager – tilbagetrækning og udlændinge. Hun leverer en meget rødere politik, end vi har set meget længe, og hun kommer med ud ad en dør med tre glade og tilfredse partier. Det er en præstation i sig selv,« siger hun, der alligevel 'nøjes' med at give S-formanden fem hamre.

»Når hun alligevel ikke får den sidste hammer, er det, fordi der udestår en masse slagsmål.«

Taberen: Morten Østergaard (R)

»Hans vælgere havde forventet, at han leverede på udlændingepolitikken og et politisk regimeskift. Det gjorde han også,« siger Søs Marie Serup.

Til gengæld skuffede den radikale leder på et andet punkt:

»Jeg er ret sikker på, at en ret stor del af hans vælgere havde meget store forventninger til, hvad han kunne på det økonomiske. Det er ikke leveret med dette stykke papir – det kommer han til at levere i løbet af valgperioden. Han kan hente både en og to ekstra hamre ekstra i løbet af valgperioden, men han kan ikke få dem nu,« siger Søs Marie Serup.