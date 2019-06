Selvom Venstre gik ni mandater frem ved folketingsvalget, vil én profil i partiet sandsynligvis sidde groggy tilbage.

Kristian Jensen, partiets næstformand og kronprins, endte nemlig nummer 12 på listen over personlige stemmer i Venstre. Og han fik bank af flere konkurrenter til formandsposten.

Inger Støjberg fik næsten tre gange så mange personlige stemmer som Kristian Jensen.

Og Jakob Ellemann-Jensen, der i stigende grad nævnes som mulig formandskandidat, fik knap dobbelt så mange personlige stemmer.

»Det resultat, som Kristian Jensen får her, er jo helt galt,« siger Erik Holstein, politisk kommentator ved Altinget:

»Som næstformand, finansminister og tidligere udenrigsminister, at han så taber så eklatant til Støjberg for eksempel, det må virkelig, virkelig gøre ondt.«

Han mener, at Kristian Jensens status som helt naturlig arvtager til formandsposten i Venstre, når Lars Løkke Rasmussen går af, er svækket markant.

»For et par år siden havde man jo regnet med, at Venstres arvefølge var endeligt afgjort. Men den er kommet op i luften igen. Det her resultat er en klar svækkelse,« siger Erik Holstein.

Venstres top 15: Personlige stemmer Lars Løkke Rasmussen: 40.745 Inger Støjberg: 28.420 Tommy Ahlers: 26.420 Jakob Ellemann Jensen: 19.388 Preben Bang Henriksen: 18.459 Karsten Lauritzen: 18.355 Ellen Trane Nørby: 13.477 Michael Aastrup Jensen: 12.297 Sophie Løhde: 11.637 Anni Matthiesen: 11.308 Hans Chr. Schmidt: 11.084 Kristian Jensen: 10.759 Britt Bager: 10.490 Lars Chr. Lilleholt: 9.930 Eva Kjer Hansen: 9.531

Han understreger dog, at Kristian Jensen, som det ser ud lige nu, ville blive formand for Venstre, hvis det skulle afgøres i næste måned.

»Det kan godt være, han ikke slår specielt godt igennem blandt vælgerne,« siger Erik Holstein:

»Men man skal huske, at det ikke er vælgerne eller Venstres medlemmer, der vælger den næste formand. Det er Venstres delegerede. Og i den kreds står han stadigvæk stærkt.«

Alligevel mener Erik Holstein, at både Inger Støjberg og Jakob Ellemann-Jensens chancer for at blive formand for Venstre er steget markant.

»Det er et rigtig godt resultat for Inger Støjberg, der jo bragte sig selv på banen som mulig formandskandidat før deres seneste landsmøde,« siger Erik Holstein:

»For Jakob Ellemann-Jensen betyder det her valg helt sikkert noget.«

»Der er nogle folk i Venstre, som er ved at flytte deres jetoner fra Kristian Jensen over til Jakob Ellemann Jensen. Så det er slet ikke uvæsentligt.«

Kristian Jensen var opstillet i Vestjylland Storkreds.