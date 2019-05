TV 2's store valgdebat i 'Højlunds Forsamlingshus' på Aalborg Universitet er afsluttet. Der blev sendt stikpiller til højre og venstre, men der var også plads til godt humør.

B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup er klar med dommen over debatten.

»Man kunne godt mærke, at Mette Frederiksen på en eller anden måde var aftenens vært. De andre var på besøg i hendes by. Hun sad solidt i midten af debatten - både bogstavligt og i overført betydning, men det er faktisk ikke altid til hendes fordel, når hun får mest taletid.«

»Hun var tæt på at vinde aftenen, men en vært skal give plads til sine gæster - ikke overstråle dem og alle var gæster i hendes by i aften. Men aftenens positive overraskelse var Venstres Jakob Ellemann Jensen, som lignede og lød som en partiformand.«

Han/hun vandt i aften, fordi…

«Det var på sin vis ret underholdende at opleve Uwe Max Jensen fra Stram Kurs, men nogle producere gjorde det endnu mere underholdende ved at klippe folks reaktioner ind. Men det var ikke ren underholdning - han var også en stemme for de klemte grupper i samfundet. Men de øvrige partier ville tydeligvis helst ikke forholde sig til ham.«

»Pernille Skipper fik meget taletid og på de emner hun kunne ønske sig. Hun var rolig og saglig og selvom hun går til valg på øgede offentlige udgifter, fremstod hun ikke som en gaveautomat.«

»Mette Frederiksen gjorde det fremragende, faktisk så fremragende, at det næsten kom til at fylde for meget, for der skal være plads til alle - også når der er kamp om ordet. Man sad til gengæld tilbage med lyst til at høre meget mere til Jakob Ellemann Jensen - og derfor vinder han aften. Det handler ikke altid om at være god til at sælge, men nogle gange handler det om at give folk lyst til at købe.«



Han/hun blev sendt til tælling, da…

«Ofte er politikerne deres egne værste modstandere. Da Mette Abildgaard forsøgte at fortælle om, hvordan teknologiudvikling er vigtig for at løse klimakrisen, kom hun med en mildt sagt malplaceret historie om, at hun selv så på el-bil, men ikke kunne få en, hun kunne spænde traileren til haveaffald efter. Det er nok en større udfordring for de fleste overhovedet at få råd til en el-bil.

Debattens bedste parade blev sat, da…

«En borger beskyldte politikerne for at køre en klimadagsorden hen over hovedet på almindelige mennesker. Han nævnte et eksempel på et ældre ægtepar på landet, der fyrer med træpiller, som hentes i egen gulpladebil. Alt sammen afgiftsbelagt.«

»Først tog Alternativets Caroline Magdalene Maier ordet og …talte hen over hovedet på ham, men Pernille Skipper markerede fra salen og slog fast, at Danmark ikke bare skal levere hurtige løsninger på klima, men også socialt retfærdigt. Hun tog borgeren (som ovenikøbet hed Højlund) alvorligt. Det er altid klogt.«

Debattens mest overraskende øjeblik kom, da...

«Riskær var på forunderlig vis den, der brød trummerum-debatten om dagsinstitutioner, hvor der eller var gået lidt forargelseskonkurrence i det hele. Riskær talte om et større problem i den offentlige sektor og formulerede det klart: “Vi kan ikke drive et land med 750.000 offentlige ansatte som om det var en lille butik nede på hjørnet”. Det var at tage hul på en større diskussion, men den kom hurtigt tilbage i den vanlige gænge.«

»Det er Riskærs problem, at de andre partiledere ikke forholder sig til det, han siger, men i aften fik han en lille flig af succes, da både Vermund og Morten Østergaard kortvarigt anerkendte hans eksistens - og pointe. Senere stillede Riskær også spørgsmål til de øvrige. Han kæmper, og det er faktisk værd at lytte til.»

Sådan skal han/hun forsøge at komme igen efter aftenens nederlag…

»De konservative er i fin fin form i denne valgkamp, men formanden er bedre i denne type debatter end den politiske ordfører. De skal stille i stærkeste opstilling HVER gang. Men uanset hvad, er K det parti i blå blok, der er i bedst form lige nu. Det kunne man bare ikke fornemme i aften.«

Tre ting vi lærte B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, fremhæver her tre ting, vi lærte af aftenens duel. Jakob Ellemann Jensen kan bide skeer med de bedste. Han lignede en partileder som folk tydeligvis godt gad lytte til - selv i de spørgsmål, der absolut ikke lå til højrebenet for venstremanden.

Alternativet KAN simpelthen ikke komme ind i kampen længere. Klimadagsordenen er åbenbart allemandsret nu. Og dermed ikke længere deres vinderkort.

Det er overladt til såkaldte fløjpartier at være den lille mands talerør. Derfor er der ikke noget at sige til, at vi har så mange små partier opstillede ved dette valg.



Bedst: Jakob Ellemann-Jensen

»Det er en overordentlig svær disciplin at træde ind i stedet for en formand - især når alle i Venstres bagland sidder med en guldvægt og vejer fremtidige formandskandidater for tiden. Han måtte hverken overstråle statsministeren eller næstformanden, men han måtte heller ikke overlade banen til de øvrige partier, for han var Venstres repræsentant.«

»Alt det ignorerede han og svarede nuanceret, roligt og morsomt på alle typer spørgsmål - også dem, hvor han ikke havde en god sag. Han lignede ikke bare en partiformand (uden at nogen kan føle sig trådt over tæerne i Venstre), men lederen af det borgerlige Danmark.«

Dårligst: Mette Abildgaard

Hun står på en politisk position, så hun kunne have nøjes med at sparke åbne døre ind i aften, men det lykkes ikke rigtigt. Og så er det simpelthen irriterende, når folks stiller sig selv spørgsmål og svarer 'ja/nej'. Stop det så. Det har smittet fra Presselogen og ind på Christiansborg.