Nu kan regeringen for alvor mærke støj på linjen fra, rigtig gættet, Inger Støjberg.

Hun er Venstres nye næstformand - men hun er også klar til en rolle, hvor hun om nogen går i krig med Socialdemokratiet.

Nu langer Inger Støjberg hårdt ud efter justitsminister Nick Hækkerup (S). Det sker, efter ministeren har meldt ud, at det først til næste år er muligt at lave et nyt politiforlig, der ellers udløber 1. januar.

»Det undrer mig faktisk, at vi har en regering, der snart har siddet i 100 dage. Alligevel synes de ikke, at der har været tid til at forberede forhandlinger om en flerårsaftale, så det må vente til år 2020. Det kan de ikke være bekendt over for vores politibetjente, der hver dag knokler for et trygt Danmark,« siger Inger Støjberg, der fortsætter som retsordfører for Venstre.

B.T. har i en serie afdækket, hvordan ofre for kriminalitet oplever en rekordlang ventetid.

Selv om Nick Hækkerup har udsat det kommende forlig, så foreslår han, at både politi og anklagemyndigheder ved den nye finanslov får 4,8 mia. kr. ekstra over de næste fire år.

Udover det beløb skal betjentene kunne søge om at få del af i alt 130 mio. kr. Penge, de kan få udbetalt i stedet for at afspadsere den rekordhøje pukkel af overabejdstimer.

»Nu har regeringen så - ligesom med så meget andet - udskudt forhandlingerne og i stedet præsenteret os for en lappeløsning som en del af finansloven. Det er simpelthen for dårligt,« siger Inger Støjberg.

Nick Hækkerup mener, at VLAK-regeringen var skyld i de problemer, politiet nu har.

»Sagen er den, at politiet stod med en stor ubetalt regning fra den tidligere regering, som vi har været nødt til at samle op først. Det er gjort med forslaget til finansloven,« siger han og tilføjer:

»Jeg må bare konstatere, at jeg har overtaget et retsvæsen, der er under pres, og hvor der er problemer mange steder i systemet. For mig at se kræver udfordringerne i politiet og anklagemyndigheden, at vi tilrettelægger en helt ny proces for de kommende politiske forhandlinger om en ny flerårsaftale.«

Inden Venstres ekstraordinære landsmøde i sidste weekend, hvor Inger Støjberg klart blev valgt som partiets nye næstformand, sagde i alt fire V-politikere i folketingsgruppen, at de ville stemme på hendes modkandidat til posten, Ellen Trane Nørby.

Eksempelvis slog folketingsmedlemmet Kim Valentin fast, at yderfløjene skulle have mindre magt. Derfor skal Venstre søge om indflydelse hen over midten i dansk politik.

Men hvordan ser de mest yderliggående fløje så på Inger Støjbergs kritik af regeringen?

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, mener også, at der i år er brug for et nyt politiforlig.

Hun synes nemlig, at der er ressourcer hos politiet, der bliver brugt 'åndssvagt og forkert'.

»Derfor er jeg meget uforstående og ærgerlig over, at forhandlingerne er udskudt,« siger hun.

Også på højrefløjen er der hård kritik af Nick Hækkerup.

»Vi er i DF helt enige med Inger Støjberg. Der skal pinedød oprustes hos politiet lige nu og her,« siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

Nick Hækkerup mener dog, at danskerne er trætte af at høre politikere sige, at komplekse problemer kan ordnes med et fingerknips.

»Min holdning er, at vi skal være grundige, så vi ikke hovedkulds springer ud i politiske tiltag, som vi ikke er sikre på rent faktisk løser de problemer, vi står over for i virkeligheden,« siger han.