Et af de mange spørgsmål efter Søren Pape Poulsens tragiske og alt for tidlige død har været, hvad der skal ske med hans lille hund Maggie.

Den lille Bichon Havanais, Søren Pape Poulsen fik for tre år siden, har ind til videre fået et nyt, men velkendt hjem.

»Maggie er indtil videre hjemme hos hans forældre, Ruth og Svend,« siger Morten Frandsen, der er formand for Vestjyllands Storkreds.

Her skaber den stor glæde, men Ruth og Svend skal have en dispensation for, at Maggie kan blive fast i deres hjem.

Her ses Søren Pape Poulsen med sin hund Maggie, da han lige havde fået den i april 2021. Foto: Privat Vis mere Her ses Søren Pape Poulsen med sin hund Maggie, da han lige havde fået den i april 2021. Foto: Privat

»Vi skal have fundet ud af, om det er muligt med en dispensation. Hun må ikke bo der, hvis reglerne skal overholdes. Men det undersøger vi efter bisættelsen,« siger Morten Frandsen, og tilføjer:

»Vi har fokus på andre ting nu, mens Maggie er hjemme og skaber glæde og kærlighed hos Ruth og Svend. Så løser vi det andet bagefter.«

Søren Pape Poulsen har tidligere fortalt, hvor meget Maggie betød for ham.

»Hun kan godt blive en lille Christiansborg-hund. Hun kan både være i Viborg og i København. Hun kan være mange steder, bare hun får kærlighed,« sagde Søren Pape Poulsen i april 2021 til B.T.



Morten Frandsen håber da også meget, at Maggie får lov at blive hos Ruth og Svend, som i forvejen har passet hende mange gange.

»Derfor er de er tæt forbudne med Maggie, men vi skal jo have fundet en varig løsning,« siger Morten Frandsen.

Søren Pape Poulsen afgik ved døden lørdag, efter at han fredag blev ramt af en hjerneblødning under et hovedbestyrelsesmøde i Det Konservative Folkeparti.

Han blev fredag kørt til Odense Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde, og klokken 13.13 lørdag døde han.

Søren Pape Poulsen skal bisættes klokken 11.00 lørdag i Viborg Domkirke. Her skal biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, stå for bisættelsen.

Da Søren Pape Poulsens forældre var henne og se de mange blomster, der var blevet lagt ved deres søns hjem efter hans død, vakte det store følelser.

Læs om det HER.

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen':