Med Mette Frederiksens lille ministerrokade, hvor hun bl.a. hyrede Flemming Møller Mortensen ind som minister for Udviklings- og Nordisk Samarbejde, er en central post i Socialdemokratiet blevet ledig.

Den nyudnævnte minister har nemlig siden folketingsvalget været gruppeformand i regeringspartiet, og derfor skal den socialdemokratiske folketingsgruppe nu finde en afløser.

Det er alene folketingsgruppen, som vælger gruppeformand, og derfor er det hverken Mette Frederiksen eller andre, som alene kan bestemme, hvem det skal være.

Ifølge B.T.s kilder ventes en ny gruppeformand udnævnt inden for »ganske få dage«.

(ARKIV) Gruppeformand Flemming Møller Mortensen under pressemøde i forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde på Benniksgaard Hotel i Gråsten onsdag den 19. august 2020. Medlem af Folketinget Flemming Møller Mortensen (S) bliver minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde, meddeler Statsministeriet i en meddelelse. Det skriver Ritzau, torsdag den 19. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Gruppeformand Flemming Møller Mortensen under pressemøde i forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde på Benniksgaard Hotel i Gråsten onsdag den 19. august 2020. Medlem af Folketinget Flemming Møller Mortensen (S) bliver minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde, meddeler Statsministeriet i en meddelelse. Det skriver Ritzau, torsdag den 19. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

At være gruppeformand kræver en vis erfaring fra Christiansborgs indermure, ligesom det er en fordel af have siddet i Socialdemokratiets syv mand store gruppeledelse.

Her sidder - foruden Mette Frederiksen og Flemming Møller Mortensen - Lennart Damsbo-Andersen som gruppenæstformand, Annette Lind som gruppesekretær, Jesper Petersen som politisk ordfører samt S-veteranen Leif Lahn Jensen og den fremadstormende finansordfører Christian Rabjerg.

Der er således god mulighed for, at en ny S-gruppeformand skal findes inden for denne pulje af navne.

Flere politiske kommentatorer nævner dog Mogens Jensen som et wildcard til en ny gruppeformand, efter han onsdag måtte trække sig som fødevareminister.